«Буревестник» и радиация в России: что взорвалось под Северодвинском 4 11.08.2019, 11:55

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Опубликованы главные версии.

В госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв 8 августа под Северодвинском произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе. В результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщает ВВС.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Reuters

"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

"Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - заявили в госкорпорации.

Радиоизотопные источники питания используют энергию, образующуюся в результате радиоактивного распада.

Версия с «Буревестником»

Ранее минобороны России сообщало, что при взрыве на полигоне под Северодвинском, где испытывали жидкостный реактивный двигатель, погибли два человека.

Эксперты, опрошенные агентством Рейтер в ночь на субботу заметили в этой версии несоответствия.

"При взрыве жидкотопливного двигателя радиационного скачка не происходит, а нам известно, что русские давно работают над каким-то ядерным двигателем для крылатой ракеты", - сказал в интервью агентству член Федерации ученых США Анкит Панда.

Эксперты предположили, что испытывать могли ракету 9М730 "Буревестник", о которой впервые рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. СМИ сообщали, что эта ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным маршевым двигателем.

Радиационный фон

В минобороны ранее сообщали, что радиационный фон после взрыва был в норме, вредных выборосов в атмосферу не зафиксировано.

Тогда же пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.

"В 11.50 по Москве 8 августа датчики АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", - говорилось в сообщении администрации.

После этого фон снижался, и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час, утверждали в пресс-службе.

В субботу МЧС заявили, что радиационный фон в районах около полигона, где произошел взрыв, не превышен, а сообщение о превышении уровня радиации исчезло и с сайта городской администрации, отмечает РБК.

"Радиационный фон в Приморском, Онежском районах Архангельской области, в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, а также в населенном пункте Ненокса находится на уровне 12-13 микрорентген в час, что составляет природный фон", - цитирует Интерфакс источник в ведомстве.

Заместитель капитана морского порта Архангельска Сергей Козуб сообщил РБК, что после взрывов военные закрыли район Двинского залива Белого моря для судоходства. По его словам, запрет на плавание был введен с 9 августа по 10 сентября.

Козуб назвал это "обычной историей". Порт Архангельска остается открытым.

Версии СМИ

В пятницу издание Baza сообщило, что после ЧП шестерых пострадавших отправили в Москву самолетами санавиации.

"У пострадавших - два диагноза. Первый - очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва. Но у них есть и второй диагноз: радиацинное облучение", - утверждало издание.

Полигон под Нёноксой был создан в 1954 году для испытания различных ракет морского базирования, в том числе межконтинентальных баллистических

Фото: Reuters

Полигон под Нёноксой был создан в 1954 году для испытания различных ракет морского базирования, в том числе межконтинентальных баллистических

Пострадавшие в результате взрыва на полигоне в Архангельской области направлены в Москву, подтвердили в пятницу в пресс-службе правительства региона. При этом там не уточнили, сколько пострадавших было направлено в Москву, в каком они находились состоянии и с каким диагнозом.

"После стабилизации состояния пациенты, согласно рекомендациям специалистов, были направлены в федеральный центр", - цитировала пресс-служба заместителя главного врача Архангельской областной клинической больницы по экстренной и неотложной помощи Алексея Преловского.

Сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис писал в "Твиттере", что в районе села Ненокса заметили транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, писала «Медуза".

Агентство Интерфакс сообщало, что в день происшествия в аптеках Архангельска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты.

"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17.00 и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", - рассказала агентству фармацевт одной из архангельских аптек.

Однако в правительстве области сообщили, что спрос на йодосодержащие препараты ненадолго вырос, но ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдается.

"МЧС отработало инструкцию: закрыть окна и двери в детсадах и больницах, заводская больница провела дезактивацию в [костюмах] химзащиты, больных не пустили к врачам, закрыли шлагбаум для скорых. По новостям не объявляли, просто обзванивали больницы и школы. Странно, что не было оповещения и сирены - должны были включить по идее, при получении замера в два раза превышающего нормальный радиационный фон. И улицы поливать, и траву вывести с газонов. Йод и правда скупили", - рассказывал источник Би-би-си в Северодвинске.