Найден способ, как отличить хороший виски от подделки, не открывая бутылки
- 11.08.2019, 12:14
- 2,377
В Шотландии разработали оригинальный механизм.
Над механизмом распознавания виски работали эксперты из университета Глазго. В основе концепции лежит распознавание уровня поглощения света жидкостями, каждая из которых обладает своим собственным «отпечатком», пишет naked-science.ru.
Ученые выяснили, что благодаря нанесению на бутылку в шахматном порядке кусочков золота и алюминия можно регистрировать изменение цвета виски при прохождении света через бутылку.
Это, по словам исследователей, поможет не только определить возраст спиртного напитка, но даже установить бочку, в которой он хранился.
Механизм оценки качества разработали стал ответом на большой процент подделок на рынке крепких напитков, в частности — среди дорогих сортов виски.