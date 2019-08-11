Найден способ, как отличить хороший виски от подделки, не открывая бутылки 11.08.2019, 12:14

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В Шотландии разработали оригинальный механизм.

Над механизмом распознавания виски работали эксперты из университета Глазго. В основе концепции лежит распознавание уровня поглощения света жидкостями, каждая из которых обладает своим собственным «отпечатком», пишет naked-science.ru.

Ученые выяснили, что благодаря нанесению на бутылку в шахматном порядке кусочков золота и алюминия можно регистрировать изменение цвета виски при прохождении света через бутылку.

Это, по словам исследователей, поможет не только определить возраст спиртного напитка, но даже установить бочку, в которой он хранился.

Механизм оценки качества разработали стал ответом на большой процент подделок на рынке крепких напитков, в частности — среди дорогих сортов виски.