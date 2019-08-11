Процесс пошел Telegram-канал «СерпомПо»

11.08.2019, 12:38

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За всеобщим недовольством придет и всеобщее неповиновение.

Они затерроризировали Москву. Угрожали, сажали, били. Обычных людей и лидеров. Потеряли человеческий облик. «Мы не люди, а дубины». Ничего не помогло. И дождь не стал помехой. Снова десятки тысяч мирных граждан на митинге. В центре России. Как пример для всей страны. Как доказательство, что власть не уверена, не знает, что делать. Как осиновый кол, вбиваемый в мафию.

Применение полицейской силы только подчеркивает слабость, неуверенность Путина, конец его времени.

Нет политического решения, ему больше нечего предложить стране. Хуже того, нет признаков того, что власти понимают, что перемены необходимы. Не косметические, а существенные.

Но ведь недовольство растет, уровень жизни падает, доверие к властям снижается. На улицах десятки тысяч, но число тех, кто им сочувствует куда больше. Хуже всего для Путина и его подчиненных то, что это те люди, которые раньше были равнодушны.

В этом смысле московский митинг и акции солидарности в России – школа протеста для всех людей в стране, все, кто чувствует тупик, в который привели страну власти.

Пропаганда по телевизору может надрываться, но ухудшение условий жизни для массы граждан, отсутствие перспектив все равно будет работать против властей.

Атмосфера недовольства постепенно становится всеобщей. Полицейские репрессии только ускоряют этот процесс. Это только кажется, что «пусть ненавидят, лишь бы повиновались». Это для самоуспокоения диктаторов.

За всеобщим недовольством придет и всеобщее неповиновение.

Тогда, пожалуй, у нашей тупой чекистской мафии начнутся судорожные попытки что-то поменять, что-то предложить. Но будет уже поздно. «Процесс пошел». Его не остановить.

Telegram-канал «СерпомПо»