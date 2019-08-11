Более 300 человек идут маршем по центру Бреста: онлайн-трансляция 1 11.08.2019, 12:44

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(Обновляется) В городе проходит акция против завода АКБ.

Жители Бреста в это воскресенье снова вышли на площадь с требованием полностью закрыть завод аккумуляторных батарей, расположенный рядом с городом.

Корреспондент Charter97.org сообщил, что к началу акции на центральной площади города собрались около 150 человек, люди прибывают.

13.10

В шествии по центру Бреста участвуют более 300 человек.

13.00

Более двухсот человек начали шествие по центральным улицам Бреста.

Фото: «Баста»

12.45

На площади в Бресте собралось уже 200 протестующих.

Фото: charter97.org