Более 300 человек идут маршем по центру Бреста: онлайн-трансляция

Более 300 человек идут маршем по центру Бреста: онлайн-трансляция1
- 11.08.2019, 12:44
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(Обновляется) В городе проходит акция против завода АКБ.
Жители Бреста в это воскресенье снова вышли на площадь с требованием полностью закрыть завод аккумуляторных батарей, расположенный рядом с городом.
Корреспондент Charter97.org сообщил, что к началу акции на центральной площади города собрались около 150 человек, люди прибывают.
13.10
В шествии по центру Бреста участвуют более 300 человек.
13.00
Более двухсот человек начали шествие по центральным улицам Бреста.
12.45
На площади в Бресте собралось уже 200 протестующих.