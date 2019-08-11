Reuters: Ким Чен Ын присутствовал на последних испытаниях нового оружия КНДР 1 11.08.2019, 12:58

Ким Чен Ын

Северная Корея выпустила в субботу две ракеты ближнего действия.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил субботние испытания нового оружия. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственные СМИ страны KCNA отметили, что оружие было разработано в соответствии с местностью страны.

При этом чиновники Южной Кореи отметили, что Северная Корея выпустила две ракеты ближнего радиуса действия для демонстрации силы против новых совместных военных учений Сеула с военными США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына письмо, в котором тот извинился за ракетные испытания. В августе КНДР провела несколько запусков ракет. В частности, запуски были зафиксированы 2,6 и 9 августа.