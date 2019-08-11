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В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения

  • 11.08.2019, 13:13
В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения

Есть пострадавшие.

После завершения утренней молитвы на Храмовой горе, начались беспорядки, в ходе которых мусульмане бросали камни в полицейских и скандировали подстрекательские лозунги, сообщает newsru.co.il.

По сообщениям арабских СМИ, полиция применила слезоточивый газ для прекращения беспорядков. Сообщается о задержании нескольких участников столкновений.

По предварительным данным, что в ходе столкновений пострадали десятки участников беспорядков, в том числе несколько несовершеннолетних. Медицинская помощь была оказана четверым травмированным сотрудникам полиции.

Полиция закрыла мечеть Аль-Акса и удаляет молившихся с Храмовой горы. Из пресс-службы полиции передали: "После того, как начались беспорядки и раздались националистические призывы, силы полиции под командованием начальника иерусалимского округа приступили к удалению участников беспорядков с Храмовой горы с целью восстановления спокойствия".

11 августа отмечается исламский праздника Ид аль-Адха. На этом фоне мусульманский вакф объявил о закрытии в период праздника Ид аль-Адха всех мечетей Иерусалима, кроме Аль-Аксы, чтобы не пустить евреев на Храмовую гору в день 9-е Ава.

С утренних часов на Храмовой горе находились десятки тысяч мусульман. Ими были вывешены плакаты "Нет сделке века", "Наши души стремятся к Иерусалиму". Мусульманские паломники вывесили также большой плакат с изображением боевика ХАМАСа, который смотрит в бинокль на Храмовую гору, и бывшего президента Египта Мухаммада Мурси.


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