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Сергей Гуренко: Минское «Динамо» приложит все усилия, чтобы быть в призерах чемпионата Беларуси-2019

  • 11.08.2019, 13:20
Сергей Гуренко: Минское «Динамо» приложит все усилия, чтобы быть в призерах чемпионата Беларуси-2019
Сергей Гуренко

Все шансы для этого есть.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко полагает, что его команда может побороться за тройку призеров чемпионата Беларуси-2019, сообщает pressball.by:

- Команда вышла в четвертьфинал Кубка Беларуси — одну из задач выполнили, вторая — борьба за тройку. Как вы сейчас смотрите на турнирное положение?

Прямо сейчас у "Шахтера" на одну игру меньше и если считать, что у них шесть очков отрыва от нас, и учитывать, что мы будем играть против прямых конкурентов, то, считаю, что шанс побороться за тройку у нас есть. Может быть он не огромный, но я верю в то, что нам по силам это сделать. Однозначно, мы приложим все усилия, чтобы быть в призерах, — как передает официальная страница минского "Динамо" во "ВКонтакте", сказал Гуренко.


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