Победа на Синих Водах: как Ольгерд начал освобождение славян от Золотой Орды 7 11.08.2019, 14:11

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Наш великий князь нанес первое порожение ордынцам задолго до Куликовской битвы.

Великий князь Литовский Ольгерд, в 1362 году решил воспользоваться благополучной для себя политической ситуацией, и взять Киев присоединив его вновь к ВКЛ. Дело в том, что к тому моменту Киев снова был под татаро-монголами, но в 1359 году умер хан Бердибек, не оставив после себя наследников (потому что сам же и уничтожил всю свою родню), и за престол Золотой Орды началась междоусобная война. В результате борьбы за власть от неё отделились три хана Хаджибей, Кутлуг-Бугу и Дмитрий, которые держали под контролём Подолье и Киев, пишет vklby.com.

Отцу Ольгреда, Гедимину, в своё время удалось присоединить Киев к ВКЛ и посадить там своего человека, но спустя некоторое время, татары вновь захватили город. И вот теперь у Ольгерда вновь появился шанс вернуть Киев в состав великого княжества литовского, разумеется, князь начал готовиться к военному походу.

Дабы не привлечь к себе лишнее внимание, Ольгерд со своими войсками пошел через Волынь, и, когда к нему присоединились со своими дружинами, его братья Любарт и Кориат, он двинулся в дикое поле. Ольгерд вел с собой почти все свои силы, которые приблизительно насчитывали тридцать тысяч воинов.

Держась как можно ближе к берегам рек и озер на юг к Бугу, Ольгерд незаметно для татар, смог проникнуть в самую глубь татарской территории, и, приблизительно где-то между сентябрем и декабрём, остановился на привал в месте, где небольшая речка под названием Синие Воды или Синюха, впадала в Южный Буг. Осмотревшись вокруг, Ольгерд решил, что эта местность более всего подходит для генерального сражения и стал ожидать прихода татар, которые не заставили себя должно ждать.

Ольгерд разделил свои войска на шесть больших полков численностью по пять тысяч воинов и разместил их серпом, поставив в центре пехоту, а по растянутым краям - конные хоругви. Данная расстановка была выбрана не случайно, зная тактику татар, Ольгерд, обезопасил свои войска от захода в тыл или бокового прорыва. Войска ханов Хаджибея, Кутлуг буга и Дмитрия, как только они подошли к реке, были сразу же брошены в атаку. Татары были абсолютно уверены в боевой мощи своей конницы, и, как следствие, в быстрой победе.

Лёгкая татарская конница ударила по левому флангу литовских войск в надежде прорваться во фланг, но первый сильный удар татар был отбит без существенных потерь для передних линий. Тогда татарские ханы, увидев, что ложным отступлением им не удастся выманить за собой литовских солдат, и тем самым расстроить ряды литвинов, двинули тяжеловооруженных всадников и все свои основные силы в атаку. Попытка одержать быструю победу не увенчалась успехом, бой растянулся на весь день.

Битва продолжалась до вечера, и, лишь когда солнце начало клониться к закату, в бой вступили спрятанные в лесу запасные полки князя Кориата и Ольгерда. Свежие силы решили исход битвы на Синих Водах, татары дрогнули и стали отступать. Их, бежавших в страхе, продолжали гнать и рубить до глубокой ночи. Остатки татарских войск отошли в сторону устья Дуная, куда Ольгерд, сразу же после победы, пришел для того, чтобы установить новые границы Великого княжества Литовского.

На обратном пути Ольгерд без боя, взял Киев и другие соседние города, тем самым значительно увеличив территорию княжества и сделав его одним из самых больших государств в Европе.