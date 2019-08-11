«Твое место — на базаре, продавай там арбузики» 6 11.08.2019, 14:32

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Фото: people.onliner.by

Йеменский хирург, который спасает белорусов, рассказал о своей профессии.

Абдул Аль-Ауди — хирург больницы скорой медицинской помощи, который проводит операции на животе и грудной клетке. После Йемена он считает белорусскую медицину очень развитой и хорошей. Но о минусах тоже напомнил. А еще рассказал, как его приняли в Беларуси, о зарубежных предложениях в десятки тысяч долларов и о том, почему он готов спасать белорусов даже бесплатно, пишет onliner.by.

Девять лет назад парень приехал в Беларусь из Йемена. Отучился в БГМУ, окончил ординатуру, а год назад приступил к работе. О радостях профессии говорит парой предложений: «Человек поступает к тебе с тяжелой травмой, после лечения отпускаешь его домой, а он уже сам пошел. Это самое приятное».

Фото: people.onliner.by

«Твое место — на базаре, продавай там арбузики»

В Минск Абдул попал в 2010-м по йеменской государственной стипендии. Когда он окончил девятый класс, отец спросил: «Ты хочешь жениться или учиться?» В Йемене женятся очень рано. Парень выбрал учебу — в 15 лет поехал в столицу Сану за 200 километров от дома и через три года успешно окончил аналог нашей гимназии по химико-биологическому профилю. Потом отец (семья могла позволить себе такое) на восемь месяцев отправил его в Индию учить английский: сначала планировали, что Абдул переедет в Великобританию. После курсов парень вернулся в Йемен и поступил в мединститут, но бросил. Сказал, что это не его природа и культура.

— Я уже успел увидеть что-то другое. В Йемене много необразованных, которые живут одним днем и думают только о свадьбе. Сначала меня хотели отправить в Азербайджан. Про Беларусь я не знал, только про Россию. Однажды случайно встретил одного человека, и он сказал не ехать в Баку: мол, там неспокойно и не любят иностранцев. Посоветовал Беларусь. Вот я и приехал. Помню, мне было так холодно, что развился аппендицит, сделали операцию. И вообще, поначалу было очень тяжело: никого не знал и не понимал языка.

Чтобы поступить в БГМУ, иностранцу нужно пройти годовые курсы русского языка. Абдул приехал в марте и освоил язык за пять месяцев — как раз к началу учебного года.

— Было тяжело. Я не люблю ударения, «свое, его, твое» и падежи. С оформлением документов в больнице тоже было непросто, но я не стесняюсь спрашивать. Знаю и белорусские слова: «калі ласка», «прывітанне», «кахаю», «цукар»… Здесь мало кто говорит на белорусском, хотя это очень красивый язык. Как-то поехал в деревню, там бабушки говорят по-белорусски, я так люблю с ними общаться! И они любят иностранцев: белорусы — очень добрый народ. Я не хочу уезжать отсюда. Как подумаю об этом, страшно. Люблю ваш народ и природу.

Фото: people.onliner.by

В БГМУ Абдул отучился шесть лет, потом были еще два года ординатуры в БСМП, где он и остался работать.

— После шестого курса пошел в хирургию и думал, что уже через месяц буду оперировать. Но для этого нужно хорошо знать анатомию и много практиковаться. Первый мой день прошел в травматологии, где работаю и сегодня. И заведующий был тот же, что и сейчас. Я уважаю и люблю своего заведующего (улыбается. — Прим. Onliner)… В операционной он постоянно на меня кричал, потому что я ничего не умел. Честно, я не умел даже основного: связывать узлы, ассистировать ему. И он часто говорил мне: «Дорогой мой Абдул, я очень опытный хирург. Это не твое место. Твое место — на базаре, продавай там арбузики». Он был прав, потому что я очень плохо помогал. Но при этом очень старался, — вспоминает начало своей работы Абдул.

Его друг Рикардо работал тогда в этом же отделении. Помимо обычных смен, Абдул все два года ходил к нему на каждое дежурство. Говорит, ему здорово помогали и всему научили. А с заведующим потом уже смеялись над историей про рынок и арбузики.

— Но он был прав, я и сам себя не уважал за такую работу. Очень сильно боялся и волновался. Адаптация у меня происходит, только когда я хорошо узнаю человека. Сейчас уже не волнуюсь. Главное, никогда не бояться и быть уверенным в себе. Бывает, что ты чего-то не знаешь, но есть те, кто знает лучше, — можно позвать и посоветоваться, а не переживать. Мне никто ни разу не отказал в помощи. Никто ведь не знает всего.

У Абдула есть ритуал — обязательно звонить родным хотя бы раз в неделю. Говорит, это помогает ему быть в хорошем и спокойном настроении — для хирурга это очень важно. Но в работе он умеет отключаться от чувств: в скорой важна быстрота.

— Я люблю быстро и хорошо принимать своих больных и всегда слежу, чтобы их без промедления отправляли на обследование. Часто психую и ругаю медперсонал, тороплю людей. Потом уже извиняюсь и виню себя. Но они не обижаются, ведь я их люблю, — улыбается Абдул и говорит, что не контролирует себя только в работе. — Если бы мой отец был санитаром, и на него кричал бы.

Фото: people.onliner.by

Самый сложный момент для врачей — сообщить родственникам о смерти пациента

Последний раз Абдул видел свою семью в 2011 году. В Йемене постоянно неспокойно. Хотя и в Беларуси хирург нередко сталкивается со смертью.

— Мои пациенты падают на стройках и вообще с высоты, попадают в ДТП. И многие умирают. Самый неприятный момент для меня — сообщать семьям. Кто-то думает, что врачи этого не боятся. Но нет, боимся. И мы никогда не забываем этих людей, всегда стараемся помогать. Мы виним себя. И самый больной момент — когда умирают молодые. За одну смену бывает два-три летальных исхода, — огорченно говорит он.

Абдул говорит, что со временем врачи привыкают к этому — пытаются забывать и заниматься чем-то другим. Нужно отвлечься, но выходит не всегда.

Фото: people.onliner.by

— Некоторые умершие снятся и сейчас. Не могу забыть 25-летнего парня. Я сообщил его дяде, теще, жене. Потом приехал его папа: «Я такой и такой, хочу знать состояние своего сына». До сих пор не могу… Он пришел узнать состояние, а ты отдаешь документы и вещи его сына, — Абдулу тяжело говорить, но он продолжает. — Один парень недавно упал с третьего этажа, прооперировали. Его дедушка, жена, дети сидели и ждали. Состояние стабильное, стабильное, стабильное… Отходишь — уже умер. А что сказать? Ты пытаешься уйти от этого. Врачи стараются перебрасывать друг на друга именно сообщения родственникам. Я тоже. Мы работаем бригадой. Иногда я сообщаю, иногда прошу травматолога. И он меня. Это самая больная тема. Конечно, мы стараемся, чтобы не было летального исхода, чтобы не чувствовать себя виноватыми. Но так бывает.

Фото: people.onliner.by

Хирург рассказывает, что родственники умерших часто винят врачей, но надо понимать: это большая потеря для человека. Он говорит, что медики стараются не допускать конфликта и объяснять все по-человечески. Даже если родственники кричат, нужно внимательно и спокойно слушать. Тем не менее немало и тех, кто говорит спасибо за усилия, понимая, к чему все шло.

— Но мы не ждем благодарности, мы просто делаем свою работу, — говорит Абдул. — Тех, кто жалуется и ругается, я быстро забываю. Думаю, так все врачи. Сколько было конфликтов, но я ни одного не помню.

Абдул рассказывает, что с некоторыми пациентами начинает дружить. Кто-то приходит после выписки к нему на работу просто поболтать («они для меня как родственники»).

— Некоторые люди очень уважают меня и постоянно улыбаются. Почему? Во-первых, язык, акцент. Кому-то прикольно и смешно со мной поговорить, а я и не обижаюсь. Меня иногда называют индусом, один алкоголик говорит на меня «командир» (смеется. — Прим. Onliner). Белорусам сложно обращаться ко мне по имени-отчеству. Называют по фамилии, просто «доктор» или «молодой человек». Это неудобство для пациентов — они стесняются, ведь у меня на бейдже очень длинные имя и отчество (Абдулфаттах Аль-Ауди. — Прим. Onliner). Поэтому я представляюсь как Абдул Абдулович или Абдул Григорьевич — меня так назвал один врач в ординатуре! Пациенты иногда звонят: «А можно Абдула Григорьевича?» — «У нас нет такого!» Но я говорю: называйте как хотите, мне все равно приятно, — смущенно улыбается он.

Но бывает и наоборот — неприятно. Иногда пациенты, особенно старшего возраста, не доверяют ему:

— Поговорят со мной и идут к врачу-белорусу спрашивать.

«Если я сейчас вернусь в Йемен, буду получать три минские зарплаты»

Сейчас в БСМП Абдул работает на полторы ставки. Обычный график у него с 8 до 16 часов плюс восемь суточных дежурств в месяц. Бывает, что за смену он принимает от 20 до 30 человек.

— Дают допнагрузку — никогда не отказываюсь, потому что люблю свою работу и мне скучно дома… иногда. Сейчас у меня по три дежурства в неделю. Я испытываю удовольствие, когда помогаю и спасаю.

За полторы ставки хирург зарабатывает до 1500 рублей в месяц. Абдулу не раз предлагали работу за границей — в Эмиратах и Бахрейне.

— Но я никогда не думал и не хочу, мне здесь хорошо. Если поедешь, это будет бизнес. Будешь зарабатывать в 10—20 раз больше, чем в Беларуси, но какое от этого удовольствие? Я что, поеду за деньги? Если я сейчас вернусь в Йемен, буду получать три минские зарплаты. Но стану бизнесменом, а не врачом зачем? Мои друзья поехали работать в Германию семейными врачами. Там страховая медицина, а в Беларуси мы помогаем бесплатно, за счет государства. И это благодарная работа. Если моей зарплаты будет хватать только на съемную квартиру и минимально поесть? Вообще не смотрю на зарплату. Я готов работать даже бесплатно, — он смущенно смеется и говорит, будто по секрету: — И я очень люблю Беларусь, уважаю государство. У вас очень спокойно и безопасно, в отличие от Йемена.

«Я у друзей на даче посадил себе картошку…»

Отношение людей в Беларуси Абдулу нравится, даже очень. А еще больше ему нравится наша сметана. Он говорит, что в Йемене такого продукта нет.

— Я постоянно ем сметану: утром, в обед и вечером. Могу взять просто черный хлеб и есть со сметаной. Куриное филе люблю, отбивные с сыром и яйцом. Драники нравится есть утром. У нас в буфете все покупают три-четыре драника, а я говорю: двенадцать штук! А недавно попробовал самогонку. Мне все говорили о ней, но я не понимал, что это. Но не понравилась, это не мое. Я люблю глинтвейн зимой, это очень романтично — когда падает первый снег.

Фото: people.onliner.by

Йеменцу очень нравятся белорусские деревни с козами, коровами, картошкой и тракторами.

— Я у друзей на даче посадил себе картошку, огурцы, морковь и салат. И еще цветы. Езжу сам и полю между работой. Как приезжаю в деревню, забываю обо всем. Если не поеду на море, то проведу отпуск там.

В будущем Абдул планирует купить себе землю в Беларуси, построить дом и посадить огород.

— Собираюсь здесь жить. Бывает, психану и скажу, что уеду, но это быстро проходит. Я работаю и хочу развиваться здесь. Пойду в аспирантуру на заочку, потом в докторантуру. Сейчас хочу хорошо разбираться в травмах живота, в будущем — знать и уметь все в своей области. Нужно много времени, но это возможно.