Предпринимательница — Лукашенко: Уничтожая частный сектор, можно рухнуть с большой высоты на землю 2 11.08.2019, 14:59

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Правителю и чиновникам посоветовали задуматься о последствиях их политики.

Предприниматель Ашихмина Елена Ивановна выступила на youtube-канале Сергея Тихановского «Страна для жизни» с открытым обращением к Лукашенко.

Ранее на этом же канале предпринимательница рассказала о том, как власти разоряют частный бизнес в Беларуси.

Сайт Charter97.org публикует самые важные фрагменты из обращения Елены Ашихминой к Лукашенко:

- В жизни каждого человека присутствуют и управляют этой жизнью не только признанные укладом сложившейся жизни правила поведения, но и другие важные вопросы, в т.ч. и предсказания пророков - как их оценка уже произошедших событий, а также всего того, что случиться в будущем.

В отношении предсказаний никогда не ошибался Нострадамус. А история каждый раз это подтверждала. Например, в отношении Наполеона, Бонапарта, Иосифа Сталина и других. А в отношении нашего времени Нострадамус предсказал наступление для человечества золотого века, который наступит в 2020 году. При этом Нострадамус утверждал, что во время золотого века не будет среди людей преступников. Получается, что вопрос ограждения нормальных людей от посягательств преступников всех видов и мастей, по Нострадамусу, взял на себя Господь Бог. А на нашей земле самое тяжелое преступление, как установлено еще во времена наших прапрадедов является оскорбление Господа Бога, за что обидевший Бога подлежал немедленному наказанию.

Мы же в начале предпринимательской деятельности нашей семьи верили, что наше государство следует принципам и указаниям Господа Бога и добросовестно исполняет возложенную на него главную задачу государства -защищать права как человека, так и его богоугодные дела.

Но, как нами установлено за 10 лет безуспешной борьбы с преступлениями и преступниками, в нашем государстве, сложилась другая ситуация.

Мы до сих пор сталкиваемся только с циничным неисполнением предписаний закона со стороны чиновников различных государственных ведомств, одни из которых преступно уничтожают частный сектор экономики, а другие незаконно укрывают преступников. Но все это они совершают под видом якобы «законности».

За эти годы мы обращались с надлежащими заявлениями, уведомлениями, исками, жалобами во все государственные инстанции, которые обязаны защищать нас, нашу семью, и созданные нами малые предприятия (ТЧУП «Болсе-сервис» и ООО «Болсе») от незаконного их уничтожения, от незаконного отнятия у этих предприятий и у нас лично имущества (товаров).

И даже, когда у нас незаконно отняли (в 2010 году) деревообрабатывающий станок, который мы приобрели законно в целях развития производства и создания новых рабочих мест, и даже тогда, когда с нас взыскивали незаконно доначисленные налоги (2014), мы надеялись на защиту государством, гарантированную нам Конституцией и законами.

Но вместо этого нас незаконно лишают на протяжении длительного времени реализовать эти наши права, в том числе и на защиту в судах. Вместо этого чиновники по своим ложным доносам неоднократно в течение длительного времени пытались привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Болс», моего мужа, Ашихмина О.В., отца наших детей.

А когда это не получилось, то они нашли другой незаконный способ уйти от ответственности за содеянное (тем самым усугубив свою вину)- направили свое подложное заявление о возбуждении дела о банкротстве в экономический суд.

Мы уже не говорим о том, что истинной целью таких преступных действий чиновников является не соблюдение интересов государства, а стремление пополнить свои личные карманы.

При этом такие чиновники вину за такие их действия возлагают лично на Лукашенко, оправдывая свои такие незаконные действия, тем, что правила реализации конфискованного имущества установлены лично им, в указе №559 (ДСП) и действующем в настоящее время указе №63.

Всемирная история неоднократно зафиксировала случаи, когда ненадлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей приводило к смуте, переворотам и другим глобальным последствиям, в том числе и ликвидации самого такого государства. А судьба чиновников такого государства ни у кого зависти не вызывала.

В нашем представлении чиновник, совершающий преступление, направленное на уничтожение частного сектора экономики, уподобляются шимпанзе, которая украла острый топор, забралась на высокую банановую пальму, удобно уселась, и рубит сук, на котором она сидит, не думая о том, что цель срубить грозди бананов, чтобы они упали на землю и ей было легко их получить, вызывает и то, что она вместе с этими бананами рухнет с большой высоты на землю и разобьется в «лепешку».

Задумайтесь о последствиях, учиненных за эти годы должностными лицами налоговой службы Республики Беларусь, и о безнаказанности происходящего в государстве.

Отказ государства от защиты человека в РБ однозначно не является богоугодным делом. А последствия безнаказанного совершения преступлений по уничтожению частного сектора экономики имеют глобальный негативный характер и создают глобальную угрозу экономической безопасности Республики Беларусь и самому существованию нашего народа.