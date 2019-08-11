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Мустафа Джемилев отреагировал на заявление Эрдогана по Крыму

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  • 11.08.2019, 15:04
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Мустафа Джемилев отреагировал на заявление Эрдогана по Крыму
Мустафа Джемилев

Лидер крымских татар прокомментировал слова президента Турции.

Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар. Об этом сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который сопровождал президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, сообщает Анадолу.

По словам Джемилева, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита Зеленского в Турцию.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал он.

Он добавил, что после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", - подчеркнул Джемилев.


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