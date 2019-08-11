Маты, плевание семечками и ноги на столе: руководство колонии в Бобруйске оказалось в центре скандалов 3 11.08.2019, 15:18

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Не нужно ли «воспитателей» перевоспитывать самих?

Могилёвский журнал о правах человека MSPRING.ONLINE решил выяснить, кого же государство направляет перевоспитывать малолетних преступников. И не нужно ли воспитателей перевоспитывать самих?

Воспитательную колонию №2, которая находится на окраине Бобруйска на улице Батова, последние месяцы сотрясают скандалы. Причина – чрезвычайно жестокие условия содержания подростков. Рассказанная нами история юноши Азиза Тогаева родом из Узбекистана вызвала большой резонанс. В дело вмешался даже бывший политузник Николай Дедок, он посвятил личности нового начальника детской колонии целый пост.

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ МАСЛЮКОВ

В материале о шестнадцатилетнем Азизе Тогаеве, у которого отбирали Коран, потом избили, навесили три взыскания и лишили права на амнистию, было отдельно отмечено, что на момент его этапирования в колонию начальником был другой человек – Геннадий Куроленко. Именно при нём с парнем обращались наиболее жёстко.

Сергей Маслюков появился в бобруйской ВК-2 примерно через месяц. На нового руководителя матери осуждённых подростков возлагали большие надежды в плане смягчения отношения к детям. Но не тут-то было. Сергей Маслюков это один из самых неприятнейших типов, отмечает Николай Дедок, один из самых известных представителей анархистского движения.

Сяргей Маслюкоў з узнагародай — медаль «За бездакорную службу» III ступені (Фота: mvd-din.by)

Николай Дедок был задержан в сентябре 2010 года в качестве подозреваемого по «делу анархистов» за ряд акций прямого действия. Его сначала обвинили в нападении на посольство России в Минске 30 августа 2010 года (якобы анархисты бросили на территорию посольства две бутылки с зажигательной смесью), но ничего доказать не смогли. Тогда продлили срок содержания уже по новому делу – о подобном нападении на Дом профсоюзов. В конце концов недостаток улик привёл к тому, что доказанной суд посчитал якобы его вину за несанкционированную акцию у Генштаба, и на тот момент 22-летний парень был осуждён за хулиганство по статье 339 часть 2. Приговор – 4 года 6 месяцев лишения свободы.

В апреле 2012 года Николай Дедок попал в шкловскую Исправительную колонию №17, где начальником режимного отдела на тот момент был именно Сергей Маслюков. Напомним, этой колонии Маслюков, будучи уроженцем Шклова, отдал 18 лет жизни, а общий его стаж в уголовно-исполнительной системе составляет 24 года. Прозвище его было «Вася» (видимо из-за отчества – Сергей Васильевич). «Режимников» в колониях не любят в принципе, отмечает Николай Дедок, но этого ненавидели особенно. Вот только несколько моментов, которые вспоминаются до сих пор.

На фото: Николай Дедок первые часы на воле после освобождения в августе 2015 года указом президента, фото belprauda.org

В книге «Фарбы паралельнага свету», посвящённой отсидке, политузник описывает эпизод, когда зеков с этапа, которые только приехали в колонию, ставили на растяжку в максимально неудобное положение. И пока они истекали потом, пробуя удержаться на ногах, им зачитывали правила внутреннего распорядка — очень медленно, с расстановкой, наблюдая как они кряхтят и стонут, пиная их по ногам и по почкам, если кто-то попробует сдвинуть ноги. Так вот, это делал именно Маслюков. И этот процесс прибытия в ИК-17 Николай Дедок испытал на себе лично.

Ещё бывший политузник вспоминает, что Сергей Маслюков, когда проводил обыск в камерах штрафного изолятора и ПКТ, любил специально становиться грязными ботинками на столик, где осуждённые кушают, чтобы тщательнее полазить за нарами в поисках сигарет, спичек, верёвочек или других «запрещённых вещей».

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Николай Дедок вспоминает один случай, когда Маслюков реально пришёл в рабочее время на смену пьяным. Кроме того, он любил публично ругаться матом в адрес осуждённых. Политузнику врезалось в память, как он на плацу орал на зэка, который ему по возрасту годился в отцы: «Пошёл отсюда на **й, баран ё**ный!»

Когда осуждённые выходят на работу в промзону ИК-17, то колонны арестантов одна за одной проходят строем через КПП. Сергей Маслюков в такие моменты любил устраивать подобие постановок сцен из фильмов про рабовладельцев, очевидно представляя себя в этой роли. Со стороны это выглядело так: на возвышении недалеко от КПП он ставил табуретку и садился на неё. Он широко расставлял ноги, ел семечки, расплёвывая шелуху в радиусе трёх метров вокруг себя, и при этом матерно орал на осуждённых, как на своих рабов. Текст был нехитрый: «Э-э-э.. Петров, х**и, б***ь, пуговица расстёгнута! Иванов, кепку надел нормально, сейчас на**й в ШИЗО поедешь б***ь!». Более гидкого зрелища сложно себе представить, свидетельствует Николай Дедок.

В Шкловской колонии №17, помимо Николая Дедка, отбывали наказание многие белорусские политзаключенные — Николай Статкевич, Дмитрий Дашкевич, Александр Класковский, Артем Прокопенко, Дмитрий Новик и др. Массово их направляли туда во время руководства Сергея Ермолицкого, которому с октября 2011 года был запрещён въезд на территорию стран Евросоюза как раз за давление на политузников.

В июне 2015 года колонию стало «штормить»: полковник Сергей Ермолицкий ушёл на повышение в Гомельскую область и сменилось практически всё руководство ИК-17. С приходом нового начальника многие офицеры предпочли уволиться из-за того, что условия службы стали для них хуже. Вероятно, не сработался с новым начальством и Сергей Маслюков. В декабре 2016 года он ушёл служить начальником шкловского исправительного учреждения открытого типа №49 (в простонародье «химии»). С этой должности он и был переведён в Бобруйск.

Николай Дедок отмечает, что описал лишь маленькую толику «подвигов» ныне начальника колонии для несовершеннолетних. Это только то, что он лично видел своими глазами либо испытал на себе. Если же привести факты, рассказанные другими узниками, то наберётся целая гроздь статей уголовного кодекса, по которым можно смело возбуждать дела.

А оснований не верить активисту анархистского движения нет. После школы Николай Дедок окончил юридический колледж БГУ, то есть, имеет профильное образование. Работал юрисконсультом в юридических фирмах.