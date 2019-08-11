Представители польской диаспоры и посольства Польши посетили Куропаты 3 11.08.2019, 15:32

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Акция памяти связана с Днем польской армии.

Первый заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховский вместе главой Союза поляков в Беларуси Анжеликой Борис возложили огромный букет белых и красных цветов к символическому польскому кресту в Куропатах и выступили с речами, сообщает «Новы Час».

Сегодняшнее чествование памяти жертв сталинского террора польскими дипломатами и представителями польского меньшинства связано с Днем польской армии, который отмечается 15 августа. Выступающие отметили, что в местах захоронения жертв репрессий, в том числе в Куропатах, находится также большое количество поляков.