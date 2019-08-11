закрыть
11 августа 2019, воскресенье, 17:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Представители польской диаспоры и посольства Польши посетили Куропаты

3
  • 11.08.2019, 15:32
  • 1,221
Представители польской диаспоры и посольства Польши посетили Куропаты

Акция памяти связана с Днем польской армии.

  

Первый заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховский вместе главой Союза поляков в Беларуси Анжеликой Борис возложили огромный букет белых и красных цветов к символическому польскому кресту в Куропатах и выступили с речами, сообщает «Новы Час».

Сегодняшнее чествование памяти жертв сталинского террора польскими дипломатами и представителями польского меньшинства связано с Днем польской армии, который отмечается 15 августа. Выступающие отметили, что в местах захоронения жертв репрессий, в том числе в Куропатах, находится также большое количество поляков.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип