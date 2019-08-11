Германия планирует отказаться от пластиковых пакетов 11.08.2019, 15:45

В стране уже успешно работает добровольный отказ от пластиковых пакетов.

Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над запретом использования пластиковых пакетов.

Об этом сообщила глава ведомства Свенья Шульце, пишет "Немецкая волна".

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала она.

По словам Шульце, в стране успешно работает добровольное соглашение с предприятиями об уменьшении использования пластиковых пакетов.

"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - подчеркнула она.

Шульце также планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.