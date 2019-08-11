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Тормозим с инновациями?

  • 11.08.2019, 15:54
Тормозим с инновациями?

У нашей страны худшие показатели по инновациям в регионе.

За год Беларусь переместилась с 86й на 72ю строчку в Глобальном инновационном индексе. Тем не менее у нашей страны худшие показатели среди государств региона, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В Нью-Дели (Индия) был представлен доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий данные сопоставительного анализа инновационных систем 129 государств, а также рейтинг стран по уровню инновационного развития.

Беларусь и соседи. Наша страна заняла 72-е место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом она улучшила свои позиции на 14 строчек. Тем не менее мы по-прежнему остаемся аутсайдерами в регионе. Так, в Глобальном инновационном индексе — 2019 Латвия заняла 34-е место, Литва — 38-е, Польша — 39-е, Россия — 46-е, Украина — 47-е.

В рейтинге Беларусь попала в группу стран с уровнем ВВП на душу населения выше среднего. В этом пуле наша страна заняла 19-е место среди 34 государств, а в Европе — только 37-е (всего в список были включены 39 европейских стран).

Индекс включает два субиндекса — ресурсы инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результаты инноваций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности). Коэффициент эффективности инноваций определяется как отношение субиндексов и отражает эффективность инновационной деятельности.

В субиндексе ресурсов инноваций Беларусь заняла 50-ю строчку, а в субиндексе результатов инноваций — 95-ю. Иными словами, ресурсов у нас гораздо больше, чем прогресса на выходе.

Экономические тенденции. Как отмечается в докладе, по сравнению с прошлым годом темпы экономического роста в мире замедлились, темпы роста производительности труда упали до беспрецедентно низкого уровня. Назревают торговые войны. В экономике сильно заметна неуверенность.

Эксперты обратили внимание на то, что, несмотря на неопределенную ситуацию в экономике, расходы на инновации увеличиваются. Правда, из-за замедления темпов экономического роста в 2019 году сохранение этой тенденции остается под вопросом.

«При этом следует особо отметить две проблемы. Во-первых, как показывает ГИИ 2019 года, государственные расходы на НИОКР, особенно в ряде стран с высоким доходом, находящихся в авангарде технического прогресса, увеличиваются в лучшем случае медленно. Ослабление государственной поддержки НИОКР в странах с высоким доходом весьма тревожно ввиду ее ключевой роли в финансировании фундаментальных НИОКР или других теоретических исследований, закладывающих основу будущих инноваций, в том числе инноваций в области здравоохранения, которые являются темой ГИИ в этом году. Во-вторых, опасность для глобальных инновационных сетей и распространения инноваций представляет усилившийся протекционизм, в частности протекционизм, затрагивающий техноемкие сектора и потоки знаний», — говорится в докладе.

Инновационные лидеры. Изменилась география инноваций. Глобальный инновационный индекс — 2019 возглавили Швейцария, Швеция и США, причем последние два государства улучшили свои позиции.

Наряду с Сингапуром, в первую десятку рейтинга неизменно входят европейские страны, в частности Нидерланды и Германия. В нынешнем году на десятое место вышел Израиль, первым из государств Северной Африки и Западной Азии пробившийся в топ-10.

Уверенно улучшает позиции в рейтинге Китай. За год он поднялся на три строчки и занял 14-е место. КНР по-прежнему остается единственным государством со средним доходом, входящим в топ-30. Инновационные возможности Поднебесной проявляются во многих областях. Так, страна занимает ведущие позиции в рейтингах по таким показателям, как «патенты в разбивке по происхождению», «промышленные образцы», «товарные знаки в разбивке по происхождению», «чистый экспорт высокотехнологичной продукции» и «экспорт продукции творческого труда».

Среди стран, заметно улучшивших свое положение в ГИИ, можно назвать Объединенные Арабские Эмираты (36-е место), Вьетнам (42-е), Таиланд (43-е), Индию (52-е), Филиппины (54-е), Исламскую Республику Иран (61-е).

Качество инноваций. В ГИИ-2019 предпринята попытка оценить качество инноваций на основе трех показателей: уровня национальных вузов (рейтинг университетов мира QS), интернационализации запатентованных изобретений и качества научных публикаций (h-индекс цитируемости документов).

По критериям качества среди стран с высоким уровнем дохода лидируют США. Это североамериканское государство опередило Японию, которая в ГИИ-2019 опустилась на третью строчку. На вторую же впервые поднялась Германия.

Что касается стран со средним уровнем дохода, то их рейтинг по показателям качества инноваций не изменился. Тройку лидеров по-прежнему составляют Китай, Индия и Российская Федерация. Поднебесная стала единственной страной со средним уровнем дохода, которая по всем трем качественным показателям сокращает разрыв с группой государств с высоким уровнем дохода.

Индия, занявшая второе место среди стран со средним уровнем дохода, лидирует по качеству национальных вузов и научных публикаций.

По оценкам аналитиков, наиболее высок уровень университетов в США и Соединенном Королевстве. За ними следует Китай. В пуле стран со средним уровнем дохода на пятки Поднебесной наступают Малайзия и Индия, что объясняется в первую очередь высоким рейтингом лучших университетов этих государств. Во многом благодаря качеству своих вузов в первую десятку также вошли Российская Федерация, Мексика и Бразилия.

По качеству публикаций также лидируют США, Соединенное Королевство и Германия. Среди стран со средним уровнем дохода первое место по этому показателю занимает Китай, за ним следует Индия.

Семь мест в топ-10 по количеству международных патентов занимают европейские страны. Остальные позиции в десятке лучших «распределили» между собой Израиль, Япония и Южная Корея. В группе государств со средним уровнем дохода лидируют Китай и страны Южной Африки. Заметно улучшили свои позиции по этому показателю Индия и Турция.

Реакция на индекс. Белорусский инновационный фонд на своей странице в Facebook прокомментировал результаты Глобального инновационного индекса — 2019. «БР» публикует данный комментарий.

Вышло новое издание Global Innovation Index — ежегодного рейтинга стран по их потенциалу и успеху в инновационной деятельности.

Беларусь в сравнении с прошлым годом поднялась на 14 позиций и теперь занимает 72-е место в мире (37-е в Европе), расположившись между Брунеем и Аргентиной.

Факторами, сдерживающими рост инноваций в стране, исследователи определили доступ к кредитным ресурсам (115-е место), нормативно-правовую базу (107-е место) и результаты творческой деятельности (126-е место).

Ключевыми факторами, стимулирующими рост инноваций, определены высокое качество человеческого капитала (39-е место), доступ к IT-инфраструктуре (37-е место) и онлайн-креативность (31-е место). Система образования заняла 20-е место. По процентному соотношению работников умственного труда к общему количеству работников Беларусь занимает 23-е место в мире, а по доле женщин с ученой степенью к общему количеству занятых — 1-е (!) место в мире. По доле экспорта IT-услуг в общем экспорте Беларусь занимает 19-е место в мире, а по количеству выпущенных мобильных приложений в отношении к ВВП (ППС) — 6-е место.

Ключевым фактором роста позиции Беларуси в рейтинге стало улучшение следующих показателей:

– IT-инфраструктура (37-е место, рост на 22 позиции);

– количество выданных сертификатов ISO 9001 к ВВП (ППС) (14-е место, рост на 96 (!) позиций);

– онлайн-креативность (31-е место, рост на 22 позиции);

– количество выпущенных мобильных приложений в отношении к ВВП (ППС) (6-е место, рост на 26 позиций);

– государственное финансирование образования в отношении к количеству учеников (8-е место, в прошлом году данных не было).


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