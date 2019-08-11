Белорусский теннисист выиграл парный турнир в немецком Аугсбурге 11.08.2019, 15:59

Андрей Василевский

Андрей Василевский играет в паре со словаком Игорем Зеленаем.

Белорус Андрей Василевский вместе со словаком Игорем Зеленаем выиграл парный турнир в немецком Аугсбурге. В решающем поединке дуэт обыграл братскую связку из Хорватии Ивана и Матея Сабановых — 4:6, 6:4, 10:3, пишет "Прессбол"https://www.pressball.by/news/tennis/334236.

А.Василевский (Беларусь)/И.Зеленай (Словакия) — И.Сабанов (Хорватия)/М.Сабанов (Хорватия) — 4:6, 6:4, 10:3