Disney собирается снять римейк «Один дома» 11.08.2019, 16:03

Как бы выглядел главный герой в 2019 году?

Студия Disney объявила о планах на перезапуск «Один дома». Пока неизвестно, что это будет — полнометражное кино или сериал для стримингового сервиса Disney+. Однако компания подчеркнула, что римейк будет направлен на новое поколение зрителей, пишет «Медуза».

У 38-летнего актера Маколея Калкина, сыгравшего главного героя в первых двух частях «Один дома», уже готова своя версия перезапуска. Он выложил свое фото в домашней обстановке. Калкин, в одних трусах и короткой майке, сидит на диване, что-то ест и томно смотрит в камеру. «Эй, Disney, позвони мне!» — добавил он.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

«Вот как реально выглядела бы обновленная версия фильма „Один дома“»

В ответ Калкину в твиттере прислали вот такую гифку.