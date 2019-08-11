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Disney собирается снять римейк «Один дома»

  • 11.08.2019, 16:03
Disney собирается снять римейк «Один дома»

Как бы выглядел главный герой в 2019 году?

Студия Disney объявила о планах на перезапуск «Один дома». Пока неизвестно, что это будет — полнометражное кино или сериал для стримингового сервиса Disney+. Однако компания подчеркнула, что римейк будет направлен на новое поколение зрителей, пишет «Медуза».

У 38-летнего актера Маколея Калкина, сыгравшего главного героя в первых двух частях «Один дома», уже готова своя версия перезапуска. Он выложил свое фото в домашней обстановке. Калкин, в одних трусах и короткой майке, сидит на диване, что-то ест и томно смотрит в камеру. «Эй, Disney, позвони мне!» — добавил он.

«Вот как реально выглядела бы обновленная версия фильма „Один дома“»

В ответ Калкину в твиттере прислали вот такую гифку.


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