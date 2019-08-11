закрыть
11 августа 2019, воскресенье, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусская художница Ника Сандрос: Именно так зарождается бесстрашие

  • 11.08.2019, 16:27
Белорусская художница Ника Сандрос: Именно так зарождается бесстрашие
Ника Сандрос
Фото: «Белсат»

Можно жить не думая о свободе, но это до тех пор, пока за тобой не придут.

В год, когда мы, протестуя, морозили жопки на плошчы, когда еще горела надежда в наших сердцах, один мой русский друг спросил: «Что для тебя свобода? У вас же есть интернет, а ты можешь ездить куда захочешь. Я не понимаю, зачем вы выходите на площадь», пишет белорусская художница Ника Сандрос в «Фейсбуке».

Я не смогла тогда сформулировать, что такое свобода. Сказала: «Дело здесь не в интернете, не в еде и не в возможности передвигаться. Ты узнаешь, что это такое, когда ее у тебя отнимут».

Хочу написать ему и спросить, понял ли он, что такое свобода?

А я и сейчас не могу сформулировать что это такое...

Я, только находясь, например, в Гданьске, начинаю понемножечку и робко чувствовать, что это. Когда не дергаюсь от того, что вижу полицейских. Когда в 7 утра спокойно иду открывать дверь, если в нее стучат (в Минске я НИКОГДА больше никому не открываю дверь. Ее можно только выпилить, чтобы войти в мой дом. Это мое принципиальное решение – пошли из моего дома все, кого я не жду.

Я начинаю догадываться о том, что такое свобода, когда близкий человек уходит на работу и я знаю, что вечером он придет домой, его жене не придется нестись по спец. приемникам искать, куда делся.

Я начинаю подозревать, что такое свобода, когда подписываю контракт с прописанными правилами и цифрами и не дергаюсь, что потом, задним числом, всё изменится – и у меня всё заработанное отберут.

Я понимаю, что такое собода, когда налоговый инспектор или инспектор по делам иностранцев отвечает на мои вопросы и оказывается: всё, что он говорит – правда!

Меня не ....[обманывает] очередная тупица, из-за которой я потом получу штраф или срок.

Я чую запах свободы, когда слышу, как поляк говорит: «Мы – вольный народ». Польша – это так... Потому что я там часто бываю. Могу сравнить. Я не возвеличиваю и понимаю, что везде много проблем и заморочек. Но я сейчас не о заморочках в законах и делах. Я о чувстве СВОБОДЫ.

О чувстве радости от того, что могу сказать свое мнение.

О чувстве, что есть понятные правила.

О чувстве защищенности.

О чувстве стабильности.

О чувстве вдохновения работать, строить, рожать и растить.

Не знаю я, что такое свобода.

И самое страшное – я начала подозревать, что настолько уже заражена вирусом страха и несвободы, что мне, возможно, понадобится вся остальная жизнь, чтобы понять как это – быть свободным.

P.S.

И еще очень интересное чувство появилось во мне после всего, с чем столкнулась моя семья – как-то ...[плевать]. Ну вроде как еще страшно, но уже ...[плевать]. Хоть режьте. Уму и телу еще страшно. А сила духа уже не колеблется, не волнуется, не сдается и не ослабевает. Может быть, именно так зарождается бесстрашие, за которым в награду и придет это чувство – МЫ ВОЛЬНЫЙ ГОРОД, СВОБОДНЫЙ НАРОД.

Не знаю.

UPD.

В принципе, можно жить, вообще не задумываясь об этом. Наверное. Но это только до тех пор, пока за тобой не придут. А когда придут, у тебя не будет ни одного шанса, ни одного инструмента себя защитить. И тогда начинать ДУМАТЬ будет уже поздно.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип