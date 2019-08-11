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Пять иностранных олигархов, которым Лукашенко дал заработать в Беларуси

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  • 11.08.2019, 16:52
Пять иностранных олигархов, которым Лукашенко дал заработать в Беларуси

Их сотрудничество развивалось не по законам, а по понятиям.

Беларусь в силу разных причин не является привлекательной страной для инвесторов. Но время от времени сюда приходят крупные игроки, которые получают возможность зарабатывать в нашем государстве благодаря личной договоренности с Александром Лукашенко. Как правило, он предоставляет им льготы, а они одаривают его подарками.

Udf.by рассказывает, кто из иностранцев сумел добиться расположения Лукашенко.

Братья Каричи

Лицом сербских инвесторов выступает Драгомир Карич, которого в Беларуси хорошо знают. Но он лишь один из братьев, среди которых, по крайней мере раньше, самым могущественным был Боголюб Карич.

Лукашенко сдружился с ними в конце 2000-х. Затем сербские инвесторы превратились в крупнейшего застройщика в Минске. Теперь братья Каричи строят «Маяк Минска», «Минск-Мир», Vogue, «Парк Челюскинцев», бизнес-центр «БК Капитал» (на Октябрьской площади).

По итогам прошлого года бизнес сербов показал рекордную прибыль (более 50 млн долларов) и вошел в число самых прибыльных компаний Беларуси.

Считается, что право на стройки сербы получили по решению Лукашенко. Он же продлял им сроки реализации инвестпроектов.

Семья Бакиева

Когда-то Лукашенко приютил в нашей стране потерявшего власть в Кыргызстане Курманбека Бакиева, который, как оказалось, бежал с родины не с пустыми руками. По некоторым данным, его семья могла прихватить с собой 200-300 млн долларов.

«Мы на шее у белорусского государства не сидим», — сказал как-то политик, заочно приговоренный в Кыргызстане к 30 годам лишения свободы.

Недавно выяснилось, что в новосозданной «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» обнаружилась доля племянника экс-президента Асылбека Салиева. Семья Бакиевых ведет бизнес в Беларуси через шотландские офшоры.

«Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» строит в Пуховичском районе крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Стоимость проекта – 733 млн долларов.

Михаил Гуцериев

Российский олигарх и Лукашенко тесно общаются около двадцати лет. Лукашенко не открестился от друга, даже когда тому пришлось бежать из России. Сегодня Михаил Гуцериев – возможно, самый богатый бизнесмен, активно работающий в Беларуси.

Самое важное, что Лукашенко дал ему право построить в стране новый калийный комбинат, который при определенных обстоятельствах может стать конкурентом «Беларуськалию».

Гуцериев также занимается поставками нефти, строительством, владеет гостиницей Renaissance, IT-компаниями и многим другим.

Олигарх периодически делает подарки Лукашенко. Недавно Лукашенко летал над чернобыльскими районами на новом вертолете за 14 млн долларов, который купил Гуцериев.

Петер Шпулер

Швейцарский бизнесмен и владелец производителя рельсового электротранспорта «Штадлер» при активной поддержке Лукашенко построил завод в Фаниполе.

Петер Шпулер заявлял, что «восхищен» условиями работы в Беларуси.

В 2013 году Лукашенко распорядился предоставить его компании статус резидента свободной экономической зоны «Минск», дающий налоговые и таможенные льготы. Этот статус обычно дается производителям, работающим на экспорт. Но продукция «Штадлера» уже используется Белорусской железной дорогой и будет закуплена минским метрополитеном. Тестируют в столице и трамвай «Штадлера».

Гагик Царукян

Армянский олигарх долгое время имеет возможность развивать свой бизнес в Беларуси, обладая прямым доступом к Лукашенко, но пока по каким-то причинам большого успеха не добился. Хотя еще в 2012 году олигарх открыл в Минске производство по розливу армянского коньяка (ООО «Армянский Стандарт»).

С другой стороны, не так давно армянские СМИ писали о его выгоде на родине: вроде бы Беларусь приобрела здание для посольства в Ереване за сумму, превышающую рыночную в четыре раза (2 млн долларов) – и купило его у бизнесмена, связанного с Гагиком Царукяном.

Олигарх делает подарки семье Лукашенко: например, младшему сыну Николаю от него досталась пара белых львят.


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