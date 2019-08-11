закрыть
11 августа 2019, воскресенье, 19:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Роскомнадзор потребовал от Google запретить «рекламу» протестных акций

8
  • 11.08.2019, 17:00
  • 1,936
Роскомнадзор потребовал от Google запретить «рекламу» протестных акций

Российские власти угрожают принять меры против компании.

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube "несанкционированные массовые мероприятия", пишет сайт "Радио Свобода".

В сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что "ряд структур приобретают у YouTube рекламные инструменты, такие как "push-уведомления", с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях, направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

О каких именно структурах и о каких случаях "рекламы" акций протеста идет речь, в ведомстве не указали, но направили в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования "незаконных мероприятий" на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

В письме подчеркивается, что "в случае непринятия Google мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, оставляя за собой право на адекватную реакцию".

В свою очередь, в Совете Федерации заявили о том, что на митинге оппозиции 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве "зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона".

Председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов уточнил, что люди, пришедшие на митинг, "ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались", и "эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов". Он добавил, что такие деяния "зарубежных оппонентов" уголовно наказуемы.

При этом накануне акции на проспекте Сахарова сообщалось о рассылке смс-сообщений явно провокационного содержания. Сообщения рассылались на телефоны людей, базу которых ранее опубликовал телеграм-канал "Товарищ майор", утверждая, что это "база сторонников Навального". Среди попавших в базу были и журналисты ряда изданий, в том числе Радио Свобода.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип