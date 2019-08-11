Ученые создали устройство для манипулирования клетками мозга через смартфон 3 11.08.2019, 17:14

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Имплант уже успешно протестирован на мышах.

Команда ученых из Южной Кореи и США разработала беспроводной имплант, который воздействует на конкретные нейроны мозга с помощью света и препаратов. Им можно управлять через смартфон, пишет журнал «Нож».

Устройство состоит из сменного картриджа с дозой препарат, микрофлюидных каналов и крошечных светодиодов. Специальное приложение позволяет манипулировать клетками мозга через Bluetooth, задавая последовательность световых и лекарственных стимулов.

Технология поможет нейробиологам узнать больше о работе мозга и получить данные о депрессии, хронической боли и болезни Альцгеймера. Имплант уже успешно протестирован на мышах.