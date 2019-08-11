Фотофакт: Единственный болельщик поддержал хоккейную команду из Могилева

Фотофакт: Единственный болельщик поддержал хоккейную команду из Могилева1
- 11.08.2019, 17:54
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Команда, которую он поддерживал, одержала победу.
На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… единственный фанат. Который, впрочем, был вознагражден победой своей команды, пишет tut.by.
Игра прошла 7 августа, «Могилев» победил барановичский «Авиатор» со счетом 3:2.
Турнирная ситуация в группах.
Матчи финальной стадии Кубка Салея пройдут 17 и 18 августа на площадке ледового дворца Орши. Напомним, в «финале четырех» к двум победителям группового этапа добавятся минское «Динамо» и «Юность».
Столичные команды начнут борьбу за трофей с полуфинальной стадии. Ее жеребьевка пройдет 15 августа.