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Фотофакт: Единственный болельщик поддержал хоккейную команду из Могилева

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  • 11.08.2019, 17:54
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Фотофакт: Единственный болельщик поддержал хоккейную команду из Могилева
Фото: ФХБ

Команда, которую он поддерживал, одержала победу.

На матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал… единственный фанат. Который, впрочем, был вознагражден победой своей команды, пишет tut.by.

Игра прошла 7 августа, «Могилев» победил барановичский «Авиатор» со счетом 3:2.

Турнирная ситуация в группах.

Матчи финальной стадии Кубка Салея пройдут 17 и 18 августа на площадке ледового дворца Орши. Напомним, в «финале четырех» к двум победителям группового этапа добавятся минское «Динамо» и «Юность».

Столичные команды начнут борьбу за трофей с полуфинальной стадии. Ее жеребьевка пройдет 15 августа.


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