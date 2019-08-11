закрыть
11 августа 2019, воскресенье, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В правящей коалиции Германии наметился раскол

1
  • 11.08.2019, 18:06
  • 1,025
В правящей коалиции Германии наметился раскол

Разногласия вызвал вопрос о выводе контингента США.

Партнеры по правящей коалиции в Германии по-разному отреагировали на предостережение посла США в Германии Ричарда Гренелла о возможном выводе Вашингтоном части своего военного контингента с территории страны, сообщает "Немецкая волна".

Дипломат ранее предупредил, что Соединенные Штаты могут решиться на передислокацию части своих военных из Германии в Польшу в связи с нежеланием Берлина нарастить расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

"Оскорбительно, что американские налогоплательщики финансируют пребывание свыше 50 тыс. американских (солдат. - Ред.) в Германии, в то время как немцы используют свой торговый профицит для внутренних целей", - заявил руководитель дипмиссии агентству dpa.

"Берлин не допустит шантажа"

В ответ на слова дипломата исполнительный секретарь парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) обвинил Гренелла в том, что тот пытается командовать Берлином. "Германия не позволит себя шантажировать", - заявил Шнайдер немецкому еженедельнику Der Spiegel.

В свою очередь заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul) с пониманием отнесся к позиции Вашингтона. "Критика США хорошо известна и оправданна. Германия взяла по отношению к альянсу обязательства существенно увеличить расходы на оборону", - цитирует политика агентство dpa.

"Американцы могут прихватить и ядерное оружие"

Правительство Баварии демонстративно подчеркнуло свой дружественный подход к американскому контингенту.

В то же время депутат бундестага от Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) приветствовал возможную передислокацию американских сил. "Когда американцы будут выводить солдат, они могут прихватить с собой и свое ядерное оружие. Вернуть его домой, а не перебросить в Польшу, потому что это привело бы к серьезному обострению напряженности в отношениях с Россией, не соответствующему интересам Европы и Германии", - уверен Барч.

На сентябрь 2018 года в Германии находились около 33 тысяч военнослужащих США. Контингент размещен, в частности, в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип