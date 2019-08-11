Империя расползается Александр Бондарев, Елизавета Покровская

11.08.2019, 18:16

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Десять тезисов о том, как перестать обустраивать Россию.

1. Понять и примириться с тем, что Империя (Россия) в ее нынешнем виде нежизнеспособна ни географически, ни бюрократически. Любая, даже полная самых лучших намерений власть, продолжая пытаться сохранить Империю, неминуемо потерпит неудачу.

2. Понять и признать, что традиционные для России "реформы сверху" каждый раз оставались незавершенными и приводили лишь к реставрации прежнего режима (в том или ином виде).

3. Понять и признать, что интересы и потребности различных регионов России (от крупных монолитов до – иногда – мельчайших вкраплений) различны, и могут не совпадать и даже противоречить интересам Центра.

4. Понять и признать, что некоторые территории России уже превратились в районы социального коллапса, "мертвые" (иногда в буквальном смысле) зоны, и все, что с этим можно сделать – оказать помощь тем, кто сейчас вынужден там оставаться, но хотел бы вырваться из этих мест социального бедствия.

5. Перестать видеть как в "России", так и в "российском населении" неодушевленные предметы, объекты, которые можно (а, как считают некоторые – просто необходимо) "обустроить", "организовать" и на которые можно и нужно целенаправленно воздействовать.

При таком подходе предполагаемое воздействие, как правило, предполагается исходящим "сверху": от более образованных, "специально обученных", лучше знающих, "как надо".

6. Принять тот неприятный для нынешних политических активистов факт, что социологическая теория о том, что для свержения тоталитарного режима достаточно "3,5 процентов политически активного населения" - это всего лишь один из многочисленных популярных фейков социологии. С действительностью эта теория не имеет ничего общего, что недавно убедительно показал А.Илларионов.

7. Осознать, что потребности и нужды различных регионов, а также более мелких территорий вплоть до отдельных деревень, городских районов, или даже домов и подъездов могут быть абсолютно различными, и что эти потребности и нужды лучше всего известны тем, кто там живет.

Перестать считать, что локальные "приземленные" интересы людей являются просто результатом их отсталости и понять, что люди, для которых главную проблему представляет обеспечение семьи одеждой, жильем и пищей, имеют право заниматься решением прежде всего этих задач любыми методами, которые они сочтут подходящими.

И не возмущаться, что те не особо интересуются столичными акциями, направленными на достижение чуждых им целей.

8. Признать, что наиболее естественной формой обеспечения местных интересов людей может быть только местная самоорганизация и само/взаимопомощь, которая может принимать самые разнообразные формы.

Понять также, что в условиях современной России это – наиболее перспективный и важный путь социального развития. И в случае возникновения таких региональных/местных организаций не следует пытаться "вписать" их в некое "единое протестное/демократическое/антирежимное" движение, По крайней мере – не выстраивать никакой иерархии таких организаций.

Но главное – не допускать того, чтобы местные организации самоуправления оказывались под руководством каких-либо централизованных структур.

9. Осознать, что в условиях современной России организации такого рода могут быть весьма разнообразными, в том числе и такими, которые не будут отвечать представлениям/ожиданиям "протестных элит", оппозиционных политических аналитиков и прочих "специалистов" по протестному движению. Просто предоставить людям на местах решать свои проблемы так, как им представляется нужным.

10. Уже сегодня осознать, что если организации местного самоуправления будут в России созданы, то в случае смены нынешней власти или ее серьезного ослабления, регионы/районы, где такие организации окажутся достаточно сильными, могут объявить о своей автономии или даже независимости.

Признать, что они имеют на это право и перестать верить в устаревший фетиш "великой евразийской державы" как залога процветания общества и безопасности людей.

Александр Бондарев, Елизавета Покровская, "Фейсбук"