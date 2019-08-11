закрыть
11 августа 2019, воскресенье, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Империя расползается

  • Александр Бондарев, Елизавета Покровская
  • 11.08.2019, 18:16
  • 1,667
Империя расползается

Десять тезисов о том, как перестать обустраивать Россию.

1. Понять и примириться с тем, что Империя (Россия) в ее нынешнем виде нежизнеспособна ни географически, ни бюрократически. Любая, даже полная самых лучших намерений власть, продолжая пытаться сохранить Империю, неминуемо потерпит неудачу.

2. Понять и признать, что традиционные для России "реформы сверху" каждый раз оставались незавершенными и приводили лишь к реставрации прежнего режима (в том или ином виде).

3. Понять и признать, что интересы и потребности различных регионов России (от крупных монолитов до – иногда – мельчайших вкраплений) различны, и могут не совпадать и даже противоречить интересам Центра.

4. Понять и признать, что некоторые территории России уже превратились в районы социального коллапса, "мертвые" (иногда в буквальном смысле) зоны, и все, что с этим можно сделать – оказать помощь тем, кто сейчас вынужден там оставаться, но хотел бы вырваться из этих мест социального бедствия.

5. Перестать видеть как в "России", так и в "российском населении" неодушевленные предметы, объекты, которые можно (а, как считают некоторые – просто необходимо) "обустроить", "организовать" и на которые можно и нужно целенаправленно воздействовать.

При таком подходе предполагаемое воздействие, как правило, предполагается исходящим "сверху": от более образованных, "специально обученных", лучше знающих, "как надо".

6. Принять тот неприятный для нынешних политических активистов факт, что социологическая теория о том, что для свержения тоталитарного режима достаточно "3,5 процентов политически активного населения" - это всего лишь один из многочисленных популярных фейков социологии. С действительностью эта теория не имеет ничего общего, что недавно убедительно показал А.Илларионов.

7. Осознать, что потребности и нужды различных регионов, а также более мелких территорий вплоть до отдельных деревень, городских районов, или даже домов и подъездов могут быть абсолютно различными, и что эти потребности и нужды лучше всего известны тем, кто там живет.

Перестать считать, что локальные "приземленные" интересы людей являются просто результатом их отсталости и понять, что люди, для которых главную проблему представляет обеспечение семьи одеждой, жильем и пищей, имеют право заниматься решением прежде всего этих задач любыми методами, которые они сочтут подходящими.

И не возмущаться, что те не особо интересуются столичными акциями, направленными на достижение чуждых им целей.

8. Признать, что наиболее естественной формой обеспечения местных интересов людей может быть только местная самоорганизация и само/взаимопомощь, которая может принимать самые разнообразные формы.

Понять также, что в условиях современной России это – наиболее перспективный и важный путь социального развития. И в случае возникновения таких региональных/местных организаций не следует пытаться "вписать" их в некое "единое протестное/демократическое/антирежимное" движение, По крайней мере – не выстраивать никакой иерархии таких организаций.

Но главное – не допускать того, чтобы местные организации самоуправления оказывались под руководством каких-либо централизованных структур.

9. Осознать, что в условиях современной России организации такого рода могут быть весьма разнообразными, в том числе и такими, которые не будут отвечать представлениям/ожиданиям "протестных элит", оппозиционных политических аналитиков и прочих "специалистов" по протестному движению. Просто предоставить людям на местах решать свои проблемы так, как им представляется нужным.

10. Уже сегодня осознать, что если организации местного самоуправления будут в России созданы, то в случае смены нынешней власти или ее серьезного ослабления, регионы/районы, где такие организации окажутся достаточно сильными, могут объявить о своей автономии или даже независимости.

Признать, что они имеют на это право и перестать верить в устаревший фетиш "великой евразийской державы" как залога процветания общества и безопасности людей.

Александр Бондарев, Елизавета Покровская, "Фейсбук"


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип