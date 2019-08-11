Жбан до поры воду носит 1 Валерий Коронкевич

11.08.2019, 18:43

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Валерий Коронкевич

Чаша белорусской «терпильности» тоже имеет предел.

Мне руководители властных районных структур иногда задают вопрос: почему я чаще всего пишу о недостатках? Почему не останавливаюсь на тех немногих положительных результатах, которыми так любит хвастаться местная власть? Обычно отвечаю так: обо всем хорошем люди узнают сами, а вот недостатки, преступления, другой негатив, дискредитирующий действующую власть, — это все тщательно скрывается и старательно замалчивается. Но ведь люди должны об этом знать!

Недавно в Хотимском районе заговорили о нарушениях Трудового кодекса в местном райпо. Я на протяжении многих лет хорошо знаю фигурантов этой неприглядной истории. Впрочем, обо всем по порядку.

В течение двух последних лет ко мне неоднократно обращались работники райпо с просьбой написать о нарушении трудового законодательства со стороны руководства организации. Я их выслушивал и просил письменно подтвердить свои невеселые рассказы. В ответ они дружно давали отрицательный ответ, мол, их запугивают и обещают лишить работы. Боялись люди, короче. Чувство уважения к себе, увы, уходило на второй план.

А ведь, как говорят, жбан до поры воду носит, чаша белорусской «терпильности» тоже имеет предел. Сначала появилась жалоба одного работника в прокуратуру о том, что в конце каждого месяца люди писали заявления о предоставлении им отпусков за свой счет, при этом отработав за спасибо «отпускные» дни. После этого в прокуратуру посыпались заявления от других пострадавших. Дело было передано в Следственный комитет, материалы из отдела кадров изъяты, председателя райпо отстранили от обязанностей. Правда, это было выражено в интересной форме — его отправили в очередной отпуск.

Прошло собрание трудового коллектива с участием представителей облпотребсоюза. Еще раз была подтверждена ответственность за нарушения не только руководителя организации, но и начальника отдела кадров, которая непосредственно заставляла работников выполнять незаконные требования, угрожая увольнением по сокращению штата.

Здесь остановлюсь и сделаю дополнение. Я хорошо знаю этого человека на протяжении многих десятков лет. Ни для кого не секрет, что основными сборщиками подписей на выборах в пользу провластных кандидатов являются именно начальники отделов кадров предприятий и организаций. Так вот, более 20 лет чиновница этим и занималась. Кто отказывался поставить подпись за нужного кандидата, обычно предупреждала: подумайте хорошенько, а будете ли вы завтра работать у нас?

На протяжении всех этих лет она получала награды, премии, ей даже было присвоено почетное звание «Заслуженный работник Белкоопсоюза»…

Недавно я поспорил со знакомыми, бывшими госслужащими нашего района. Они убеждали меня, что все это неприглядное дело будет спущено на тормозах — никто не понесет заслуженного наказания. Я ответил: если проиграю спор, то полностью разочаруюсь в нашей местной власти.

Пока ситуация такова: следствием по данному нарушению трудового законодательства возбуждены три уголовных дела. Что ж, посмотрим, чем все закончится…

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»