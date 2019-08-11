Жители Светлогорска приняли эстафету экологических протестов 11.08.2019, 19:19

Светлогорчане собрались на центральной площади «кормить голубей».

Telegram-канал «Баста!» сообщает, что сегодня жители Светлогорска собрались на центральной площади и обсудили последние новости, связанные с работой завода беленой целлюлозы.

- Вечером 8 августа в Якимовой Слободе опять были сильные непонятные выбросы. У меня было сильное отравление, внутренности выворачивало. Дверь на улицу открыть невозможно - вонь ужасная, - рассказала одна из участниц протестов.

Кстати, сегодня ветер от завода - в направлении Светлогорска, неприятный запах чувствуется прямо в центре города.

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