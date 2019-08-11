Как поссорились Атамбаев с Жээнбековым 1 11.08.2019, 19:33

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Алмазбек Атамбаев и Сооронбаем Жээнбековым

Политическое противостояние началось с личного конфликта двух президентов Кыргызстана.

В четверг бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался полиции, фактически признав поражение в противостоянии со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым.

Жээнбеков пришел к власти в 2017 году как демократически избранный преемник Атамбаева и продолжатель его политики.

Как друзья и союзники стали заклятыми врагами? Что стоит за эскалацией конфликта?

Би-би-си расспросила об этом киргизских и международных экспертов.

"После допроса его не выпустят"

Атамбаев - творческий и эмоциональный человек, и "эмоционально ему было некомфортно в новой роли [бывшего главы государства]", рассказал Азим Азимов, политический комментатор из Бишкека.

Эскалация началсь с "личной ссоры" двух президентов, согласился Тобиас Воллмер, старший аналитик по политическим рискам лондонской компании PRISM.

Этот конфликт перерос в открытое противостояние после того, как несколько людей из команды Атамбаева были арестованы по уголовным делам. Среди них - двое бывших премьер-министров страны.

В мае Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать бывших президентов к уголовной ответственности, и вскоре против Атамбаева были выдвинуты обвинения в коррупции.

Решением парламента с него была снята неприкосновенность, и он был вызван на допрос в статусе свидетеля. Атамбаев назвал обвинение "абсурдным" и политически мотивированным.

Он проигнорировал вызов на допрос и начал готовить оборону своего дома в селе Кой-Тош при поддержке сторонников и односельчан.

Бывший президент не хотел идти на допрос, потому что "у него есть веские основания полагать, что после допроса его не выпустят", считает Азимов.

Часть бывших соратников Атамбаева была арестована на допросе - их статус менялся со свидетелей на обвиняемых.

"Атамбаев очень хорошо знает, как работает система правосудия в нашей стране", - сказал Азимов.

В свою бытность у власти он поощрял методы, которые сейчас применяют к нему, называя их "политическим преследованием", заявил эксперт.

"Его поддерживает только его село"

Атамбаев не обладал реальной поддержкой в стране, рассказала журналист Венера Койчиева.

"Его поддерживает только его село и жители близлежащих сел", - сказала она.

Кроме того, заявления Атамбаева о том, что он "привык защищаться" и имеет оружие, сыграли против него, считает журналист.

"Стабильность в этой стране ценится очень высоко", - добавила Койчиева.

В Кыргызстане существует консенсус о том, что Атамбаев не должен был вооружать своих сторонников, считает Воллмер из компании PRISM.

Воллмер рассказал, что бывший президент сохранил поддержку у части населения на севере страны, но у него не было реальной поддержки в правительстве и силовых структурах, о чем свидетельствует лишение его неприкосновенности.

"Потерял связь с реальностью"

Азимов считает, что в Кыргызстане существует "полная договоренность элит по поводу баланса сил в стране", и они поддерживают действующего президента.

Однако Атамбаев за последние месяцы несколько раз смог создать ощущение, что преимущество на его стороне, добавил эксперт.

"Он безоговорочно побеждал в информационной войне, но это не приобретало поддержку со стороны элит, - считает Азимов. - Он хорошо блефует".

Посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов заявил в интервью, что Атамбаев сам верил в широкую поддержку и возможность победы. Байсалов поступил на дипломатическую службу в июне; он получил известность как гражданский активист в оппозиции Атамбаеву.

Бывший президент - "безумный король из "Короля Лира", а в киргизской политике разыгрывается "тот же самый шекспировский сюжет", считает посол.

"У него жестокое пробуждение и трагический финал. Он давно уже потерял связь с реальностью", - заявил Байсалов.

С ним согласился Воллмер из лондонской PRISM. По его мнению, Атамбаев "заблуждался по поводу своей поддержки".

Кыргызстан входит в два интеграционных проекта Кремля - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и оборонный блок ОДКБ.

После вызова на допрос Атамбаев летал в Москву спецбортом с российской авиабазы в городе Кант. Там он встретился с президентом Владимиром Путиным.

После встречи Путин заявил, что Кыргызстан должен "объединиться вокруг действующего президента". Однако слова российского лидера опрошенные эксперты оценили по-разному.

Посол Байсалов считает, что Путин однозначно поддержал Жээнбекова. Азимов же предложил "судить не по словам, а по действиям".

"Мы, восточные люди, такие вещи очень хорошо понимаем, - сказал эксперт. - Если [Путин] поддерживает [нынешнюю] власть, то почему бывший президент с несколькими уголовными делами получил аудиенцию?"

Воллмер считает, что заявление Путина неизбежно было бы общим, потому что официальная Москва считает недопустимым открытое вмешательство в дела суверенных государств.

Однако Кремль заинтересован в стабильности в Бишкеке, поскольку это ключевой союзник и стратегический партнер России в регионе.