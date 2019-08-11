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Как выглядят белорусские мужчины и женщины в цифрах и фактах

  • 11.08.2019, 19:46
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Как выглядят белорусские мужчины и женщины в цифрах и фактах

Интересные цифры о белорусах и белорусках.

В Беларуси на 1 тыс. мужчин приходится почти 1,2 тыс. женщин. Разница в продолжительность жизни составляет 10 лет. Уровень занятости и образования выше у женщин, но зарплата и должности – у мужчин, пишет «Экономическая газета».

На 1 января 2019 г. в стране проживало 4415,8 тыс. мужчин и 5059,4 тыс. женщин.

В общей численности населения на долю мужчин приходится 46,6%, женщин – 53,4%.

По данным Белстата работающие мужчины в среднем в день трудятся на 40 минут больше, чем работающие женщины. В свою очередь работающие женщины на 1 час 44 минут в день дольше занимаются ведением домашнего хозяйства.

Женщина в современном мире продолжает нести двойную нагрузку – на работе и дома. Сегодня 60% работающих женщин в возрасте 20 – 49 лет имеют несовершеннолетних детей. Большинство из них (58%) имеют одного ребенка, каждая третья – двоих. При этом среди женщин в возрасте 20 – 49 лет, имеющих детей, отмечен высокий уровень занятости, который составляет 91%.


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