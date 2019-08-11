Утешайте себя, господа провластные, утешайте! 11.08.2019, 19:59

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Привычная мантра перестала работать.

Судя по истерическим комментам ваты, полуваты и прочих охранителей, митинг российской оппозиции их сильно огорчил, пишет Telegram-канал "СерпомПО".

С утра отговаривал ходить на Сахарова Паркер-Кононенко. "Каждый выходящий сегодня на митинг должен отчетливо понимать… на этот митинг его приглашает Государственный департамент Соединенных Штатов Америки".

По ходу самого митинга скрипела и визжала вся провластная "тележка".

"Оппозиционный митинг превратили в концерт для школьников"

"Либерасты всю неделю так сильно возмущались шашлык-фестом, но сегодня собрали свой "фест", просто без шашлыка"

"Собрались в итоге все те же тысяч двадцать, в самом лучшем случае, человек. И это несмотря на недельную истерику в соцсетях… А просто нет у вас будущего, ребята. У России есть, и оно чудесно".

"Сколько бы не насчитал сегодня "белый счетчик", понятно что это будут именно люди пришедшие на развлекательное мероприятие, а не на политический митинг. А смысл?Что дальше делать будете? Как еще людей привлекать? Бесплатное пиво, бургеры и шашлыки?"

"Протест в Москве скатывается к формату рэп-баттла. Город устраивает фестиваль — ответка: приглашенные звезды Оксимирон и Кровосток".

Большинство стонов исправно репостил Караульный.

Ну и, наконец, ввечеру жирную точку, как и положено, поставил ТАСС, процитировав сотрудника кириенковского Экспертного института социальных исследований Матвейчева.

"Конечно, это провал большой. Объявляли 100 тыс., пригласили и рэпера Oxxxymiron и всех остальных - то есть задача была, по сути дела, превратить это все в концерт… Но поскольку это связано с политикой, то пришло меньше людей …Из-за политики даже эти звезды сейчас еще и потеряют зрителя".

Так и видим рыдающих Oxxxymiron (за которого тележные эксперты в пяре почему-то приняли главреда "Медиазоны" Смирнова) и прочих испонителей, участвовавших в митинге.

Но, конечно, ждем сурового приговора киселевых-соловьевых – что-то на тему бузящей кучки купленных Западом маргиналов, в то время как народ все сильнее сплачивается вокруг Путина.

Короче привычную мантру: здесь вам не Грузия, не Украина, не Молдова и даже не Кыргызстан. Революция не пройдет.

Утешайте себя, господа, утешайте.