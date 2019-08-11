Белорусская теннисистка Вера Лапко приостанавливает карьеру 1 11.08.2019, 20:10

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Вера Лапко

У нее проблемы со здоровьем.

Белорусская теннисистка Вера Лапко досрочно завершила сезон и приостанавливает карьеру из-за проблем со здоровьем. Как рассказала tut.by 20-летняя спортсменка, у нее сейчас ослаблен иммунитет, а курс витаминов не дает результата. К тому же Вера имеет заболевание коленного сустава после полученной в прошлом году травмы.

Также теннисистка вынуждена была расстаться с тренером Владимиром Круком и сейчас использует паузу в своей карьере как способ подзарядиться.

В феврале этого года Вера Лапко занимала 60-е место в рейтинге WTA и имела шансы войти в ТОП-50. Решение по поводу продолжения выступлений она примет в начале 2020 года.