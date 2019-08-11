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Демократы призвали Конгресс ограничить продажу оружия в США

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  • 11.08.2019, 20:24
Демократы призвали Конгресс ограничить продажу оружия в США

Политики собираются добиваться принятия специализированных законов.

Демократы, участвующие в президентской гонке, в субботу призвали Конгресс CША принять меры для прекращения волны насилия с использованием огнестрельного оружия, сообщает «Голос Америки».

Выступая на форуме в Айове, демократы призвали к введению всеобщих проверок для всех покупателей оружия, принятию закона об индикаторах риска и запрету на полуавтоматическое и штурмовое оружие.

«Мы добьемся перемен. Мы собираемся принять в этой стране законы о проведении проверок при продаже оружия», - заявила сенатор Элизабет Уоррен. Ее поддержала сенатор Эми Клобушар.

Кандидаты ответили на вопросы правозащитных организаций и людей, переживших массовую стрельбу. Это мероприятие прошло при поддержке группы «Все города – за безопасность при продажах оружия», которая была основана Майклом Блумбергом, бывшим мэром Нью-Йорка.

Пит Буттиджич, мэр города Сауз-Бенд в Индиане, заявил, что штурмовое и полуавтоматическое оружие должны исчезнуть с улиц американских городов.

По словам Уоррен, в случае победы на президентских выборах она издаст указ об ужесточении проверок покупателей и о передаче информации в случае приобретения нескольких единиц оружия. Кроме того, она хочет увеличить минимальный возраст покупателей оружия – сейчас его в некоторых штатах могут приобретать тинейджеры.

Эми Клобушар предположила, что президент Дональд Трамп «боится Национальной стрелковой ассоциации». Еще одним объектом ее критики стал Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, который отказался на этой неделе вызвать сенаторов с каникул для срочного принятия закона о контроле за оружием.

Берни Сандерс обратился к Макконнеллу с требованием о немедленном созыве Сената.

Бывший вице-президент Джо Байден напомнил, что в 1990-х годах он провел через Сенат закон о запрете на продажу штурмового оружия, срок действия которого с тех пор истек.

«Я уже раз брался за NRA на общенациональном уровне, и победил их», - сказал Байден.


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