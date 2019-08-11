Русский украинский 2 Андрей Кокотюха

11.08.2019, 20:45

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Удастся ли Зеленскому создать мощный русскоязычный телеканал?

Не получение прибыли, а донесение объективной информации о стране до максимального количества людей. Планируются программы о науке, культуре, искусстве, уникальных уголках страны. А также — о выдающихся соотечественниках. Бюджет — несколько миллионов долларов в год. Язык вещания на зарубежную аудиторию — русский.

Вот такое наполнение нового телевизионного русскоязычного канала. И это не проект Офиса президента Владимира Зеленского, анонсированный недавно замглавы ОП Кириллом Тимошенко. Хотя именно ему принадлежит фраза: “У нас разработан план запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире”. Нет, в предыдущем абзаце речь идет о телеканале Катюша, детище российского Первого канала, который начал вещать в Китае два года назад. Не первый и вряд ли последний российский телепроект, ориентированный на зарубежное вещание.

Тогда же русскоязычный российский канал начал вещать во Франции. Наполнение то же: новости, ток-шоу, развлекательные программы, документальные фильмы на тему российской истории и жизни замечательных русских людей. Годом ранее Первый канал договорился с Германией и проложил телевизионный мост из Москвы, удовлетворяя информационные потребности эмигрантской публики. Русский контент там был доступен и раньше, но с нарушением авторских прав. Официальных договоров подписано не было.

Тимошенко, по его словам, уже договаривается с частными украинскими медиагруппами о правах на использование для будущего украинского русскоязычного канала их лучшего контента. Чем невольно подтверждает: в украинском телевизионном эфире с русскоязычным наполнением проблем нет. И не было никогда. Ведь, повторюсь, речь о слотах для грядущего канала, который, согласно наполеоновским планам, покроет русский мир во всем мире. Значит, проекты на русском языке в нашей стране продолжают создаваться.

Отсюда первый вопрос — как Офис президента планирует с помощью одного канала победить российского информационно-развлекательного спрута? Свои телещупальца Кремль уже давно раскинул по Европе. Имеет устойчивую аудиторию в Израиле, дотянулся Катюшей до Китая. А со времени вступления Дональда Трампа на пост президента США РосТВ усиливает позиции в Америке, хотя до того имело маргинальный статус. Правда, в случае с США есть один момент — за просмотр русского телевидения надо платить. И эмигранты платят. Не только старые, но и вынесенные новой волной, а также их дети, рожденные уже в Америке.

Ни одна украинская частная медиагруппа не имеет и трети денег, которые государственный бюджет России тратит на содержание одной лишь китайской Катюши. Крупные украинские каналы производят развлекательный контент, прежде всего сериалы, на русском языке не от хорошей жизни. Менеджмент и раньше, еще до войны не скрывал, что работать под заказ для российской аудитории экономически выгодно. Сегодня ситуация не изменилась, разве что об этом пока стесняются говорить вслух. А музыкальное сопровождение шоу с песнями и плясками не меньше чем на половину состоит из советского и российского песенного репертуара.

Четыре года назад, до официального запрета трансляции российских каналов в Украине, миллионы получали русско-советский мир, переключая кнопки на пульте. Теперь то же самое приходит благодаря усилиям уже нашего отечественного производителя. Допустим, Офис президента всерьез озабочен защитой украинского информационного пространства и широкой популяризацией именно украинских ценностей, украинского взгляда на страну и мир. Значит, Офис должен бросить лучшие силы на приведение в порядок внутреннего информационно-культурного пространства. Согласен, русский язык здесь не помеха. При условии, что на русском языке, который, по мнению Тимошенко, все еще более привычен миллионам сограждан, им будут доносить именно проукраинскую позицию. Называя в тех же сериалах Украину — Украиной, а не какой‑то страной N.

Наконец, важное, чуть ли не главное замечание. Русскоязычный украинский канал в Офисе хотят финансировать из госбюджета. Украинский бюджет не может тягаться с российским, но суть даже не в этом. Вопрос к юридически более подкованным специалистам: законно ли это? Есть ли норма, позволяющая за госденьги производить продукт на другом, кроме официального государственного, языке? И кто будет контролировать контент русского украинского? Ответы дадут понимание, кто это будет смотреть. И будет ли смотреть вообще.

Андрей Кокотюха, «Новое время»