«Баста!»: Белорусскому Форесту Гампу пора остановиться 1 Андрусь Войнич

11.08.2019, 20:51

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Нужно уже сейчас думать о будущем.

Часто приходится общаться с госслужащими, должностными лицами разных уровней — от работников ЖКХ до силовиков. Навыки коммуникации с разными людьми вроде имеются. Жизненный опыт и сферы деятельности, как правило, предполагали тесное общение.

Не мной замечено, что люди, имеющие в Беларуси хотя бы минимальную власть, за небольшой промежуток времени приобретают тяжелую форму «синдрома вахтера». Чиновники смотрят на тебя, как на умственно отсталого со старта разговора, всеми силами стараясь показать свое превосходство. Это происходит не только на территории их обитания, но и на улице, в транспорте и даже в твоем собственном доме. Об этом многие говорили уже давно, но в последний год болезнь обострилась.

Доказать неправоту «вахтера» бывает сложно, иногда почти невозможно. Стереотип поведения закладывается архаичным колхозным режимом, построенным по лекалам середины прошлого века. Как ведет себя его главарь — так ведут себя и его холуи. Гонятся за одним - за «малиновыми штанами» с возможностью убрать из своего носа «цак».

Этот негласный шаблон - по всей вертикали власти. Делать виноватым всех, кроме себя, считать себя умнее, хитрее, изВОРотливее и проВОРнее всех. Он - начальник, царь и бог, мы — челядь и чернь

Ощущаешь себя белорусским Форестом Гампом. Не только потому, что любой представитель власти делает из тебя дурака, но из-за того, что иногда очень хочется бежать от этого паноптикума.

Мы так делаем. Бежим от лукашенковской реальности на кухни, в соцсети, в свой внутренний мир. Стараемся покинуть Минск на время очередного диктаторского шабаша. Кому повезет — бежит за границу. Но это не выход. Бежать — значит признать окончательно их победу и правоту. Да и куда большинству бежать?

Время Лукашенко заканчивается. Но даже после его ухода многие управленцы-номенклатурщики, мечтающие о нимбе и золотых унитазах, останутся.

Нужно уже сейчас думать о будущем, брать ответственность за страну на себя, позаботится о том, чтобы «вахтеры» излечились от своей болезни и стали нормальными гражданами. Тогда за Курапаты будет выходить не десяток активистов, а сотни и тысячи, химзаводы перестанут коптить, а власть начнет понимать, кто кому должен служить. Тогда диктатура станет невозможной.

Форесту Гампу пора остановиться.

Андрусь Войнич, Telegram-канал «Баста!»

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