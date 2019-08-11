СМИ: Елизавета II разочарована британскими политиками 1 11.08.2019, 21:17

Елизавета II

Фото: WPA Pool/Getty Images

Королева Великобритании встревожена политикой страны.

Королева Великобритании Елизавета II разочарована в нынешних британских политиках, которые «не способны управлять» страной. Об этом cообщает The Sunday Times (ST) со ссылкой на помощников монарха, пишет unian.net.

Ассистенты были удивлены тоном королевы, отметив ее «встревоженность» политикой Великобритании. «Ее величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качества нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти», — сказал собеседник издания. По данным ST, королева впервые заявила о своем недовольстве в частной беседе после отставки в 2016 году премьер-министра Дэвида Кэмерона, который запустил процесс выхода страны из Евросоюза. Это было одно из самых резких политических заявлений, которые королева сделала в течение своего 67-летнего правления, пишет газета. Согласно традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.