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Как «не работавшее и дня» предприятие-банкрот шлет привет «Камволю»

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  • 11.08.2019, 21:24
Как «не работавшее и дня» предприятие-банкрот шлет привет «Камволю»

Цементные заводы и другие жертвы непродуманных действий властей.

Вы еще не забыли об амбициозных планах властей произвести и продать 6 миллионов погонных метров тканей? Речь идет о «Камволе», в который государство вложило более 100 миллионов долларов, пишет «Салiдарнасць».

В одном из интервью глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, когда речь зашло об этих планах, задалась вопросом:

— Произвести мы, наверное, сможем. Вопрос понимания, куда мы будем реализовывать. Понятно, что нас ни на один рынок так просто не пустят. Ниши заняты, как и в любом другом ассортименте.

Но сложность поставленной задачи не смутила чиновницу и далее в интервью она начала рассуждать о вариантах ее выполнения.

О том, чем может закончиться последовательность «сначала построим/модернизируем предприятие — выпустим продукцию — а там и посмотрим, куда ее будем продавать», мы видели уже не раз.

Самый свежий пример — госпредприятие «Березатара», находящееся в стадии ликвидации. На его базе был реализован одобренный главой государства проект по созданию упаковки для жидких пищевых продуктов типа «тетрапак».

Но из-за того, что предприятие начало работу до появления в стране собственного сырья, выпускаемая им упаковка оказалась никому не нужна.

В итоге возникли проблемы с возвратом кредитных ресурсов, попытки найти нового инвестора ни к чему не привели.

— Это новое предприятие, которое не проработало ни одного дня. Заявление в суд о его экономической несостоятельности (банкротстве) было подано собственником — Минсельхозпродом. Мы пытались его санировать, но, к сожалению, безуспешно, — слова председателя Экономического суда Брестской области Сергея Кулака звучат как приговор не только березовскому заводу.

Но и другим проектам государства, запущенным без предварительных расчетов и четкого понимания, кому в итоге продавать готовую продукцию. Так уже было в цементной отрасли. А на подходе у нас запуск собственной АЭС.


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