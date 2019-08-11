Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США в 2020 году 11.08.2019, 21:39

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Джо Байден

Кандидат от демократов опережает действующего президента на восемь процентов.

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего американского лидера Дональда Трампа на 8 процентных пунктов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA, сообщает РБК.

Так, согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс. Опрос проводился с 1 по 5 августа, сразу же после вторых дебатов претендующих на право стать кандидатами партии на выборах демократов в Детройте (штат Мичиган), пишет Newsweek.

По результатам опроса среди женщин бывший вице-премьер опережает Трампа на 24 очка, а Сандерс — на 20.

Среди протестантов Трамп побеждает Сандерса на 17 очков и Байдена на 15 процентных пунктов (п.п.), в евангелических семьях Трамп также опережает Сандерса на 21 очко и Байдена на 19 п.п.

В семьях, где один или более членов семьи являются действующим военным или ветераном, Трамп опережает Сандерса на 14 очков и Байдена на 13. Среди семей с одним родителем Сандерс опережает Трампа на 25 очков, а Байден — на 22.

Джо Байден считается одним из ключевых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. В конце апреля Байден обходил Трампа по популярности на 6%.