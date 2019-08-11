Россия включает печатный станок 2 11.08.2019, 21:55

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Фото: reuters

Для «ускорения экономики» напечатают 4 триллиона российских рублей.

Банку России, который за последние 5 лет «напечатал» 6 триллионов рублей для спасения банков и 4,5 триллиона рублей для федерального бюджета, предстоит новый масштабный раунд денежной эмиссии - на этот раз для ускорения стремительно стареющей и упрямо стагнирующей экономики, пишет finanz.ru.

Чтобы профинансировать национальные проекты за 25 триллионов рублей, призванные вдвое сократить бедность и «рывком» догнать Германию, власти намерены использовать манипуляции с Фондом национального благосостояния.

В ФНБ, где в виде корзины из долларов, евро и фунтов стерлингов, копятся доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, на 1 августа находилось 7,868 триллиона рублей, или 124 млрд долларов.

Размер фонда превысил 7% российского ВВП и, согласно закону о бюджете, Минфин получил возможность распечатать «кубышку» размером почти в четверть золотовалютных резервов страны.

Впрочем, расставаться с накопленной в ФНБ валютой государству не придется. Как и в случае с Резервным фондом, процесс, который власти называют «тратой» денег, на деле будет представлять из себя работу «печатного станка» ЦБ.

Валюту из Резервного фонда, напомним, Минфин продавал центробанку. Тот для ее конвертации проводил эмиссию рублей по курсу, которые переводил в бюджет. Так доллары, евро и фунты оставались в собственности государства, меняя лишь формального владельца - с правительства на ЦБ.

«Идет эмиссионное финансирование», - говорил тогда экс-министр финансов, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На ту же схему с печатным станком Минфин возлагает надежды и сейчас. Расходуя ФНБ рублях, мы сделаем «эмиссионное вложение денег», заявил в июне вице-премьер Антон Силуанов (цитата по РБК): «То же самое, как центробанк вкладывал деньги в оздоровление банков».

Максимальный объем такой эмиссии - это сумма, на которую размер ФНБ (за вычетом уже потраченных денег) превышает 7% ВВП.

Согласно закону о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-21 гг, ликвидная часть фонда составит 10,042 триллиона рублей на конец 2020 года (9% ВВП) и 12,878 триллиона рублей на конец 2021-го (10,8% ВВП).

Это дает возможность ЦБ влить в экономику 2,3 триллиона рублей в следующем году и 2,2 триллиона рублей через год. В сумме - 4,5 триллиона рублей за два года. (ВВП Минфин оценивает в 110,7 и 118,4 трлн рублей в 2020 и 2021 гг).

В очереди за этими деньгами уже стоят глава «Новатэка» Леонид Михельсон, которому нужно 300 млрд рублей на строительство газовозов для СПГ-проектов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, которому не хватает 2,6 триллиона рублей на Арктику, вице-премьер Юрий Борисов, призывающий списать 700 млрд рублей долгов «живущим впроголодь» предприятиям ВПК, а также сослуживец Владимира Путина по резидентуре в ГДР, глава «Ростеха» Сергей Чемезов с просьбой о 300 млрд рублей на проект лайнера MC-21.

Другой вариант - не запускать станок, печатающий рубли, а потратить ФНБ в валюте - в виде экспортных кредитов. Их правительство планирует выдавать покупателям несырьевой российской продукции за рубежом.

Схема уже используется при продаже оружия, указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Другой возможный сектор - атомный: например, есть проект строительства АЭС в Египте за 25 млрд долларов.

Минус в том, что эти отрасли непрозрачны, и достаточно сложно будет проконтролировать экономическую эффективность и отдачу от этих проектов, которая наверняка окажется низкой, рассуждает Мурашов.

С другой стороны, становится ясно, что запас факторов роста экономики на исходе, и необходим какой-то стимул, а траты ФНБ выглядят наиболее простым и легким средством, добавляет он.

Эмиссия 2015-17 гг перевела банковскую систему в режим профицита ликвидности и, чтобы ограничить инфляцию, ЦБ сократил до нуля кредиты репо и начал операции по «откачке» излишков рублей - срочные депозиты и размещение КОБР. Их объем превысил 2 триллиона рублей. Эти же инструменты могут быть использованы и сейчас, пишут аналитики Citi.