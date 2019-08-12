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Болтон прибыл в Британию со специальной миссией

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  • 12.08.2019, 7:33
Болтон прибыл в Британию со специальной миссией

Визит советника президента США связан с вопросами Ирана и Китая.

В Великобританию в воскресенье, 11 августа, прибыл с двухдневным визитом советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который намерен призвать британские власти ужесточить позицию в отношении Ирана и китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности ожидается, что Болтон призовет Великобританию более тесно координировать политику по Ирану с политикой Вашингтона.

Также важное место на переговорах Болтона в понедельник и вторник будет занимать Brexit.

Как отмечает агентство, Белый дом пытается укрепить отношения с правительством нового британского премьера Бориса Джонсона после напряженных отношений Трампа с бывшим премьером Терезой Мэй.

Многие дипломаты ожидают, что Лондон будет все больше зависеть от США в преддверии выхода Британии из Евросоюза.

Напомним, Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии Соединенных Штатов Америки по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.


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