Бесстрашие стало вызовом Кремлю 5 Миодраг Шорич

12.08.2019, 7:45

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ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН/«МЕДУЗЫ»

Растущее недовольство россиян вселяет в Путина неуверенность.

Они не позволяют прогнать себя - ни угрозами, ни полицейскими дубинками, ни задержаниями. Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Москвы, требуя справедливых выборов в Мосгордуму, свободу политическим заключенным и отставки президента Путина. Это была крупнейшая акция протеста за последние годы - посреди сезона отпусков, когда многие россияне предпочитают проводить свободное время на дачах. Российское гражданское общество дает Кремлю отпор.

В первую очередь речь идет о сравнительно малозначимых выборах в городской парламент. Но в действительности налицо серьезное недовольство всей верхушкой государственной власти. Это подтверждают и результаты соцопросов, согласно которым доверие россиян к главе государства упало до исторического минимума. Причин тому много: экономика переживает застой, цены растут, коррупция достигла пугающих размеров, миллионы граждан раздражены пенсионной реформой. Все больше россиян испытывают недовольство, однако правительство отказывается допустить политическую альтернативу, даже на местном уровне.

Бесстрашие вселяет в Кремль неуверенность

Всё это побуждает десятки тысяч человек выходить на улицы. Эти люди бесстрашны, И это пугает власть. Она реагирует беспомощно. Вновь и вновь президент и глава его правительства обещают улучшения, больше денег, повышения зарплат. Но в реальности уровень жизни россиян падает на протяжении последних пяти лет. Все знают об этом, замечают это по собственным кошелькам.

Но в итоге речь идет о большем, нежели только материальные интересы. Многие рядовые россияне чувствуют себя обманутыми, считают, что власти больше не понимают их, не замечают и, тем более, не являются их представителями. Это стало очевидным и на вчерашнем митинге. Он прошел на окруженном офисными зданиями и сотрудниками силовых структур участке проспекта Сахарова, вдали от правительственных зданий и от пульсирующей жизни столичного центра. Поэтому часть демонстрантов по окончании официальной акции протеста направилась в сторону президентской администрации в центр города. Там их остановили сотни сотрудников правоохранительных органов, многих задержали.

Вызов для Кремля

Среди демонстрантов было не только много либерально мыслящей молодежи, которая желает больше свободы и демократии по западному образцу, были и пожилые москвичи, державшие флаги с коммунистической символикой. Они тоскуют по советским временам, когда - по их ощущениям - государство заботилось о нуждах населения. Старые коммунисты и молодые демократы - и тех, и других объединяет убежденность в том, что правительство уже не воспринимает их всерьез.

Чем дольше президент Путин остается у власти, тем больше становится дистанция между властью и народом. Кремль будет все чаще привлекать полицию, все сильнее контролировать СМИ, все жестче преследовать инакомыслящих, чтобы удержать власть. Печальные перспективы.

Миодраг Шорич, «Немецкая волна»