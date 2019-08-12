Белорусские фермеры: Кто-то намеренно воду мутит 5 12.08.2019, 7:54

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Фото: kp.by

Почему голубики много, но цены не падают?

Пока фермеры из Ольшан и других населенных пунктов Столинского района решают проблемы со сбытом томатов, в Лунинце возмущаются, что голубику приходится сдавать за бесценок. За килограмм ягод, по словам местных ягодников, дают всего 5 рублей. «В Дрогичине за малину дают 6,5 рубля. Малина дороже голубики — это нонсенс», говорят фермеры в Лунинце. Портал tut.by.

выяснил, так ли плачевна ситуация с ценами на ягоды и почему они дорожают на рынке в Минске.

На минском Комаровском рынке прилавки завалены ягодами — клубникой, малиной, но больше всего голубики. Ее привезли сюда из Гродненской, Минской и Брестской областей. Желающих купить ягоды, по нашим наблюдениям, немало. Кто-то берет по килограмму в пластиковых контейнерах, кто-то покупает больше на развес. Стоит голубика от 10 до 13 рублей за килограмм. В паре мест нашли по 9 рублей. Малина стоит 7−8 рублей за кило. По сравнению с прошлым годом это дорого, ведь тогда можно было купить килограмм ягод по 4 рубля и даже по 3.

— Высокая цена на малину очень просто объясняется, — поясняет фермер из Гродненской области, который занимается выращиванием ягод. — В прошлом году малины было очень много. На рынке килограмм продавали по 2,5−3 рубля. А на месте скупщикам ягоды отдавали вообще по рублю. Многие не заработали, поэтому выкорчевали всю малину и посадили голубику. Как следствие — голубики много, а малины стало меньше, она подорожала.

Фермер объясняет такую стоимость малины еще и тем, что, когда она созревала, были дожди - и ягод много порченых.

— На самом деле все продается, просто продавать нужно уметь, — с улыбкой отвечает продавец. — Если говорить про торговлю на рынке, то сейчас она слабая, особенно по будням. У людей все деньги на отпуска идут и на подготовку детей к школе. До числа 15 сентября будет еще слабая торговля.

Еще один фермер из Брестской области, который выращивает клубнику и голубику, говорит, что ничего страшного с ценами на ягоды в этом году не происходит. Все закономерно и логично.

— Могу сказать про клубнику в поле, которую сфотографировали и всем показывали, мол, цены на закупке низкие, лучше выбросим. С этими ягодами в этом году не спрос ключевую роль сыграл. Просто качество ягод было неважным. Из-за погоды, наверное. Я сам выращиваю клубнику. Сорта у меня неплохие — обычно долго лежат и хорошо транспортируются. Но в этот раз половина ягод до Минска не доезжала, просто превращалась в кисель. Поэтому их и не хотели покупать, — поясняет продавец. — Понятное дело, то, что не лежит и плохо транспортируется, никому не нужно.

По словам мужчины, все, кто прогорел на клубнике, надеялись заработать на голубике. Но ее в этом году тоже много, поэтому, чтобы продать, нужно постараться.

— Не могу сказать, что цена низкая. Я первую партию еще в конце июля собрал и сдал по 8 рублей за килограмм. На рынке тоже цена теперь нормальная — 10−13 рублей. Я по 11 продаю, — говорит фермер. — Возвращаясь к клубнике. Прошлые годы ремонтантной — та, что плодоносит до заморозков, было немного. Продавали по 8−10 рублей. В этом году, смотрю, ее больше стало. Цена пониже, в среднем по 6 рублей за кило. Может случиться как с голубикой: все посадят — цена упадет.

Интересно, что в Лунинце фермеры говорят, что цены на голубику низкие, ягод много, а в Минске на Комаровке они выросли, причем значительно. Еще неделю назад килограмм продавали по 7−8 рублей. Да и малина все-таки дешевле, чем голубика. Хоть ее и немного.

— Ничего удивительного, — возразила продавец малины и голубики. — Малины в этом году мало, а голубики много. Но Москва скупает и то и то за бешеные деньги. Килограмм голубики берут по 10,5 рубля. Поэтому у нас цены и не падают.

Продавец из Минской области подтвердил, что проблем с продажей голубики и с ценой на нее нет.

— Такое ощущение, что кто-то намеренно воду мутит с этими ценами и жалобами, что сбыта нет. Нет сейчас с голубикой никаких проблем, — заверил мужчина. — Тот, кто хочет продать, найдет сбыт. Цены вовсе не катастрофичны. Сами посудите, еще две недели назад голубику по 7−8 рублей продавали. Сейчас минимальная цена 10 рублей за килограмм. Значит, несмотря на то, что ягод много, спрос на них есть. Повышение цен при падении спроса противоречит законам рынка.