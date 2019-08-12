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«Радиация превышена в 20 раз»: новые детали ядерного ЧП в России

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  • 12.08.2019, 8:03
  • 8,624
«Радиация превышена в 20 раз»: новые детали ядерного ЧП в России

Цифры независимых экспертов серьезно отличаются от информации в заявлениях российских властей.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области в России произошел во время испытания ракеты на морской платформе, пишет obozrevatel.com.

Как сообщает "Интерфакс", после завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

В госкорпорации "Росатом" отметили, что в результате взрыва тела людей отбросило в море. Поиски пострадавших продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Отметим, что конкретные причины взрыва пока не названы. Среди возможных причин называют неудачное испытание крылатой ракеты с ядерной установкой. В результате чего в регионе мог увеличиться уровень радиации.

По сообщению международной природозащитной организации Greenpeace радиация была превышена в 20 раз. Однако по данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки РФ, радиационная обстановка в Северодвинске находится в пределах нормы.

Напомним, что в "Росатоме" сообщили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов. ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.


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