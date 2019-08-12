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В Черном море сгорел российский корабль

  • 12.08.2019, 8:33
  • 4,097
В Черном море сгорел российский корабль
Иллюстративное фото EPA

Судно затонуло.

В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне 11 августа произошел пожар. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на росСМИ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что, по предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что судно затонуло.

На борту находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. "Погибших и пострадавших нет", - добавили в МЧС.


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