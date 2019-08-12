Муфтий Беларуси: Нам отказывают в постройке мечетей – и даже не обосновывают 12.08.2019, 8:39

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Иллюстрационное фото

Духовный лидер белорусских мусульман в начале празднования Курбан-байрама рассказал о «толерантности» властей.

По случаю праздника Курбан-байрам «Белсат» посмотрел, как празднуют один из важнейших праздников ислама в Гомеле и Івье, а также побеседовал с муфтием Духовного управления мусульман Беларуси Али Вороновичем.

Белорусские мусульмане начали празднование одного из своих важнейших праздников – Курбан-байрама.

Необходимый атрибут в эти дни – жертвенное животное. Оно связано с историей пророка Ибрагима, которому Аллах повелел принести в жертву своего сына, но в последний момент, признав преданность Ибрагима, позволил ему заменить человеческую жертву на барана.

«Считается желательным то, как делал пророк Мухаммед. Одну часть мяса готовили и угощали друзей, соседей, знакомых. Другую часть давали нищим и бедным, третью часть скота давали для угощения своей семьи», – говорит имам Сергей Саранчук, руководитель мусульманской общины Гомеля.

Приблизительно так делают и сейчас. Но жертва – это не еда, а важный символ.

«Праздник жертвоприношения, как это будет по-русски. Учит нас, чтобы мы пожертвовали тем, что нам дорого. Ради Бога, но не в смысле, что ему это нужно, а это наш ориентир! Он устанавливает, чтобы нам жилось хорошо, нашей душе и тем, кто вокруг нас!» – говорит верующая Наталья Прохоренко.

А вокруг, как правило, собираются самые близкие, чтобы хорошо провести время в этот день

«Простить друг другу сладкое, веселье и хорошее настроение», – говорит прихожанин Мохаммед Квика.

Праздник Курбан-байрам должен быть частью паломничества в Мекку. Но далеко не каждый мусульманин может попасть туда, поэтому верующие должны исполнять кульминационную часть там, где сейчас есть.

По словам муфтия Али Вороновича, в Беларуси 24 мусульманские общины, только общее количество мусульман подсчитать сложно. А среди них есть и белорусы, и россияне, и татары. Приблизительное количество мусульман в стране – 50 тысяч. Мусульмане признают, что даже в Беларуси, которая так хвалится своей толерантностью, зачастую доходит до непонимания, когда верующий говорит о своей религии.

«Часто ассоциируют мусульманина с каким-то террористом сразу. Хотя большинство мусульман никак не связана с терроризмом, это мирные люди», – отмечает муфтий Духовного управления мусульман Беларуси Али Воронович.

Имеет свои локальные проблемы и гомельская община мусульман.

«Когда мы обращаемся к властям за разрешением построить мечеть, нам отказывают и даже не обосновывают!» – добавляет Али Воронович.

Именно так произошло с последней попыткой развернуть стройку мечети в Ляховичах Гомельской области. Всего же в Гомеле насчитывают около трех тысяч мусульман, которые этими летними днями особенно счастливы.