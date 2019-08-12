закрыть
12 августа 2019, понедельник, 10:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Муфтий Беларуси: Нам отказывают в постройке мечетей – и даже не обосновывают

  • 12.08.2019, 8:39
  • 1,212
Муфтий Беларуси: Нам отказывают в постройке мечетей – и даже не обосновывают
Иллюстрационное фото

Духовный лидер белорусских мусульман в начале празднования Курбан-байрама рассказал о «толерантности» властей.

По случаю праздника Курбан-байрам «Белсат» посмотрел, как празднуют один из важнейших праздников ислама в Гомеле и Івье, а также побеседовал с муфтием Духовного управления мусульман Беларуси Али Вороновичем.

Белорусские мусульмане начали празднование одного из своих важнейших праздников – Курбан-байрама.

Необходимый атрибут в эти дни – жертвенное животное. Оно связано с историей пророка Ибрагима, которому Аллах повелел принести в жертву своего сына, но в последний момент, признав преданность Ибрагима, позволил ему заменить человеческую жертву на барана.

«Считается желательным то, как делал пророк Мухаммед. Одну часть мяса готовили и угощали друзей, соседей, знакомых. Другую часть давали нищим и бедным, третью часть скота давали для угощения своей семьи», – говорит имам Сергей Саранчук, руководитель мусульманской общины Гомеля.

Приблизительно так делают и сейчас. Но жертва – это не еда, а важный символ.

«Праздник жертвоприношения, как это будет по-русски. Учит нас, чтобы мы пожертвовали тем, что нам дорого. Ради Бога, но не в смысле, что ему это нужно, а это наш ориентир! Он устанавливает, чтобы нам жилось хорошо, нашей душе и тем, кто вокруг нас!» – говорит верующая Наталья Прохоренко.

А вокруг, как правило, собираются самые близкие, чтобы хорошо провести время в этот день

«Простить друг другу сладкое, веселье и хорошее настроение», – говорит прихожанин Мохаммед Квика.

Праздник Курбан-байрам должен быть частью паломничества в Мекку. Но далеко не каждый мусульманин может попасть туда, поэтому верующие должны исполнять кульминационную часть там, где сейчас есть.

По словам муфтия Али Вороновича, в Беларуси 24 мусульманские общины, только общее количество мусульман подсчитать сложно. А среди них есть и белорусы, и россияне, и татары. Приблизительное количество мусульман в стране – 50 тысяч. Мусульмане признают, что даже в Беларуси, которая так хвалится своей толерантностью, зачастую доходит до непонимания, когда верующий говорит о своей религии.

«Часто ассоциируют мусульманина с каким-то террористом сразу. Хотя большинство мусульман никак не связана с терроризмом, это мирные люди», – отмечает муфтий Духовного управления мусульман Беларуси Али Воронович.

Имеет свои локальные проблемы и гомельская община мусульман.

«Когда мы обращаемся к властям за разрешением построить мечеть, нам отказывают и даже не обосновывают!» – добавляет Али Воронович.

Именно так произошло с последней попыткой развернуть стройку мечети в Ляховичах Гомельской области. Всего же в Гомеле насчитывают около трех тысяч мусульман, которые этими летними днями особенно счастливы.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип