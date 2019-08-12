Андрей Пионтковский: Зеленский еще имеет возможность возглавить украинское сопротивление 1 12.08.2019, 8:47

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Андрей Пионтковский

Это вселяет надежду.

Владимир Зеленский, в отличие от ряда фигур из его окружения, не является убежденным противником самой идеи украинской государственности, однако он скорее равнодушен к этой идее, считает известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, передает «Крым.Реалии».

По его словам, это оставляет надежду, что поведение украинского президента может меняться в зависимости от влияния разных людей, в том числе в положительную сторону.

В частности, эксперт отметил в качестве положительного момента риторику президента Зеленского во время его встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. В ходе своего визита в Турцию Владимир Зеленский заявил, что аннексированный Россией Крым «обязательно вернется в Украину», а также вновь заострил внимание на репрессиях, проводимых российскими властями полуострова в отношении крымских татар. В поездке президента Украины в Турецкую Республику принял участие лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, что Андрей Пионтковский также назвал обнадеживающим моментом.

«Заявления Зеленского по Крыму и правам крымских татар политически безупречны. Показательно, что президент включил Мустафу Джемилева в состав своей делегации. Визит в Турцию показывает, что в окружении Зеленского есть люди, способные оказать на него положительное влияние.

Борьба за возвращение Крыма – это долгий процесс, который увенчается успехом только после падения путинского режима. Крах режима, в свою очередь, произойдет тем скорее, чем сильнее будет давление международного сообщества на Путина, и здесь позиция такого важного политического игрока, как Эрдоган, очень существенна. Более того, последовательность президента Турции, с которой он, несмотря на все свои «заигрывания» с Москвой, защищает интересы территориальной целостности Украины и крымских татар, способна укрепить взгляды самого Зеленского», – считает политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган, 7 августа 2019 года

Тем не менее Андрей Пионтковский вновь подчеркивает, что Владимир Зеленский пока не предпринял усилий для исправления той «чудовищной ошибки», которую он совершил во время своей предвыборной кампании.

«Объявив своих политических противников «партией войны», он тем самым дословно воспринял стандартный дискурс кремлевской пропаганды, возлагающей вину за развязывание войны не просто на Порошенко, но на Украину как государство. В результате пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии были фактически объявлены Зеленским войной, развязанной Украиной.

Во-вторых, борясь с так называемой «партией войны», Зеленский назвал эту войну не агрессией России против Украины, а «гражданским конфликтом», который надо разрешить самим украинцам.

В-третьих, ключевой фразой Зеленского во время его дебатов с Порошенко был призыв «просто перестать стрелять». 6 августа он получил гибель четырех украинских военных – даже не в перестрелке, а в ходе демонстративного убийства этих военнослужащих. Когда после гибели украинцев Зеленский позвонил Путину, тот повторил ему дословно его же собственные слова из его предвыборной кампании о том, что ему нужно самому договариваться с «повстанцами». К слову, исходный посыл Зеленского, когда он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», также прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы. Это значит, что украинский президент до сих пор находится в рамках подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине происходит «гражданский конфликт», а Владимир Путин – это некий «добрый миротворец», который поможет уладить этот конфликт. Путина не надо просить повлиять «на ту сторону». Он на нее влияет. Он сам и есть та сторона. Ее главный драйвер и бенефициар.

Оставаясь в рамках кремлевского дискурса об украинской «партии войны» и «внутреннем конфликте», Зеленский неизбежно ставит себя в переговорах с Путиным в такое же унизительное положение, как «украинские эксперты» в московских телестудиях, которые бесконечно оправдываются, и о которых с наслаждением вытирают ноги шейнины, соловьевы и прочие скабеевы.

Андрей Пионтковский

Мне кажется, сегодня Зеленский уже начинает понимать губительность того, что он пошел на поводу у кремлевской пропаганды, но пока не знает, как выбраться из ловушки, в которую себя загнал. Обращаясь к Путину как к «миротворцу», он одновременно предпринимает усилия по созыву Нормандской четверки, очевидно надеясь, что в таком формате российскому президенту будет сложнее диктовать свои условия. Однако он не понимает, что его риторика про «партию войны» очернила не только Порошенко и всю Украину, но и ее союзников, включая Макрона и Меркель. Ведь получается, что, помогая Украине и ее президенту защищаться от российской агрессии, они пять лет участвовали в преступлении, работая на «партию войны», – поясняет Андрей Пионтковский.

При этом российский политолог подчеркивает: постоянный срыв Минских соглашений и новые смерти на линии разделения сторон выгодны Путину, поскольку они создают для него рычаг давления на уставшее от войны украинское общество.

«Путин надеется в конце концов заставить Киев согласиться на его условия и втолкнуть Донбасс в политическое тело Украины при сохранении и легализации всех российских боевиков и установленных ими порядков. Однако эта раковая опухоль способна разрушить страну изнутри, и глупо надеяться, что Путин когда-либо выведет своих военнослужащих и бандитов с Донбасса. Он, напротив, хочет легализовать их присутствие по всей Украине. Единственный пункт Минских соглашений, который реально может остановить кровопролитие – это прекращение огня и установление демилитаризованной зоны с введением туда международных миротворцев. Путину трудно будет отказаться от такого требования, так как вся его демагогия выстроена именно вокруг того, что на Донбассе гибнут люди», – считает публицист.

Что касается взгядов Владимира Зеленского, Андрей Пионтковский надеется, что как человек, изначально не настроенный враждебно к идее украинской государственности, он не сможет не начать постепенно проникаться ею, находясь на посту президента страны.

«Да, я очень беспокоюсь по поводу того, какое влияние оказывают на Зеленского Богдан, Портнов, Шерифы, Софранчук и прочие. Долго балансировать между ними и украинскими патриотами у президента не получится. У него остается два выхода: либо полностью примкнуть к «капитулянтам» и вместе с Медведчуком договариваться с Путиным о «возвращении» Донбасса и отмене украинской Конституции, либо стать настоящим лидером украинского сопротивления. И мне кажется, у Зеленского есть шанс им стать. Первым признаком того, что его понимание ситуации меняется, для меня стала та простая человеческая растерянность, которая проявилась у него после разговора с Путиным. Я впервые увидел на экране не маску успешного шоумена, а лицо живого человека. Кажется, он начинает понимать, что та холодная вершина власти, на которой он по воле пославшего его туда Коломойского оказался, «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез». Когда я смотрел на этого нового Зеленского, у меня возникла аналогия с судьбой героя знаменитого фильма Роберта Росселлини «Генерал Делла Ровера». Роль того «Зеленского» из Италии 1944 года блистательно сыграл Витторио Де Сика», – проводит параллель Андрей Пионтковский.