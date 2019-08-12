Константин Скуратович: Лукашенко говорит совершенно странные для «историка» вещи 7 12.08.2019, 8:59

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Константин Скуратович

Кто и что ему еще «должен»?

Скажем так, не каждая из бывших союзных социалистических республик настаивает на том, что она воевала с гитлеровской Германией за свою независимость. И если она воевала, то не участвовала в Великой отечественной войне. Разумеется, речь идет, в первую очередь, о Литве, Латвии и Эстонии, странах, которые сегодня состоят в НАТО, пишет в статье для издания «Белрынок» журналист Константин Скуратович.

Вместе с Федеративной республикой Германии, которая тоже в силу объективных причин не могла воевать против гитлеровской Германии. Сегодня она тоже является членом НАТО. Как и Польша, против которой солидарными усилиями начали войну гитлеровская Германия и Советский Союз.

БССР в войне не участвовала

На нынешней политической карте мира существует Республика Беларусь, которая по формальным обстоятельствам не могла участвовать в войне, но фактически в ней участвовала. При этом несла тяжелейшие людские и материальные потери, которые могли быть учтенными «отдельной строкой», но только в общем перечне потерь Советского Союза. Где, как известно, победа была одной для всех.

И вот что мы имеем сегодня. Президент Республики Польша Анджей Дуда приглашает на большую международную встречу по поводу начала Второй мировой войны, которая состоится 1 сентября в Варшаве, Александра Лукашенко, правителя страны, которую — была не была — старались использовать для войны в своих целях все участники мировой бойни, отказывая ей в праве на суверенное существование. При этом, польское руководство считает, что присутствие на этом мероприятии президента РФ Владимира Путина нежелательно. По его мнению, наследуемые Россией заслуги СССР во Второй мировой войне девальвируются ее правительством, которое проявляет вооруженную агрессию против своих соседей.

К тому же по формальным причинам не могла воевать с нацисткой Германией ни тогдашняя РСФСР, ни, тем более, нынешняя Россия, которая приняла на себя утраты, поражения, злодеяния и победы СССР. Например, нынешняя РФ оправдывает массовый террор, ГУЛАГ, пакт Молотова-Риббентропа. Мол, время было такое. Тем легче современным россиянам приписывать себе победы и достижения — от полета в космос, строительство БАМа, не говоря уже о Победе над фашизмом. А ведь все это принадлежало СССР, всему советскому народу, а не только русским. Не лишним будет упомянуть, что наряду с прибалтийскими республиками, с Грузией, РСФСР объявила о своей государственной независимости одной из первых. То есть «упразднила» само понятие советского народа, назвала своих граждан россиянами, отмежевавшись и от русских, и от белорусов с украинцами, предлагая им статус вечных сателлитов старшего брата.

В списке их не было

В свете последнего внешнеполитического десятилетия РФ Путина даже стали сравнивать с Гитлером накануне сентября 1939 года. Возможно, это не совсем так — налицо принципиальное сходство, различия в основном количественные. Но в Варшаве ожидается приезд президента США Дональда Трампа, олицетворяющего страну — одну из ключевых фигур антигитлеровской коалиции. И всем известно, что к концу войны в антигитлеровской коалиции состояли 53 государства, включая СССР, но в списке отсутствовали его союзные республики, в том числе БССР. В тоже время в самый последний момент войну Германии объявили ее бывшие союзницы — Болгария, Венгрия, Италия, Румыния и Финляндия. Кроме того боевым союзником коалиции было движения сопротивления на оккупированных германскими, итальянскими и японскими войсками территориях. И опять следует отметить, что белорусское движение сопротивления можно назвать только советским.

Если перечислять события и факты, то на определенном этапе СССР фактически заявил о своей атлантической солидарности. Так, 12 июля 1941 года в Москве было подписано советско-английское соглашение о совместных военных действиях против Германии, а 14 августа того же года подписана Атлантическая хартия США и Великобритания, к которой 24 сентября присоединился СССР. После завершения войны страны-победительницы обвинили друг друга в политической неискренности и в течение полувека вели между собой «холодную войну», которую СССР проиграл. Он просто прекратил свое существование. И можно сказать, что благодаря этому, 9 мая 2010 года страны антигитлеровской коалиции приняли участие в Параде победы на Красной площади в Москве в первый раз за время его проведения.

Но первый раз оказался последним.

Если надо, повторим!

Известно, что в Варшаву приглашена канцлер ФРГ Ангела Меркель, что выглядит как вызов г-ну Путину. На самом же деле эти лидеры сегодня представляют государства разного типа. Их исторические предшественники — нацистская Германия и Советская Россия на 1 сентября 1939 года были стратегическими союзниками, которые договорились реализовать свои геополитические интересы за счет передела Европы, за счет захвата и уничтожение соседних государств, начиная, как известно, с Польши. Именно так начиналась эта война, предопределившая ход мировой истории в последующие десятилетия.

Один из навязанных пропагандой лозунгов — если надо повторим! — пользуется особой популярностью среди российского простого и не особенно простого обывателя. Он не только повторяется как рефрен некогда популярной песни, но и воплощается в жизнь, в ходе предельно разогретой гибридной войны с Украиной.

Поэтому в Варшаве намереваются отметить скорбную для мировой истории дату вместе с другими странами, с которыми Польша близко сотрудничает на благо мира в духе принципов международного права. К ним относятся страны НАТО, члены ЕС и «Восточного партнерства». К последней инициативе принадлежит, подчеркнем, суверенная Беларусь. К сожалению, сегодня суверенная РФ стремится к реализации своих интересов, нарушая эти принципы. В этой связи возникают вопросы к проблеме реального суверенитета государств. В частности, бывшие союзные республики. Одни подтвердили своей прежний суверенный статус, иные его обрели в результате распада СССР. Но точку в его истории поставили три республики-основательницы — РСФСР, УССР и БССР, которые воспользовались своим правом на выход из Союза.

Примерно таким же образом, но еще при жизни СССР сложились предпосылки для воссоединения Западной и Восточной части Германии в единую страну. При этом перед Германией стояли задачи созидательного плана, требующие много усердия и материальных затрат, но их решение позволяло стране освобождаться от груза прежних собственных и навязанных извне ошибок. Работа над ошибками оказалась успешной и дала толчок для дальнейшего развития.

Сталин делил территорию как дачник свой участок

Субъективно — Германия в полный голос говорит о восстановленном государственном суверенитете, а Россия публично горюет по прошлому советскому величию, когда она не была суверенной. То есть не была государством в полном смысле этого слова, а только первой среди таких же бесправных союзных республик. Но что в итоге получилось? У Германии есть все — хорошая жизнь, уважение в мире и величие, которое только может быть у современной демократической державы. У России ничего из этого нет, ее во всех смыслах нельзя назвать современной. Она ностальгирует, пробует найти будущее страны в прошлом. Это не просто, но ведь и Россия никогда не ставила перед собой простых задач. Выступая на военном параде 9 мая, Путин уточнил очередное трудное задание для своей страны. Мол, нацисты хотели подчинить себе и Советский Союз и думали подмять под себя тысячелетнюю историю России.

Где это и что это? Многие удивятся, что эта Россия присутствует и в Беларуси. Причем на правах ответственного квартиросъемщика, а сама Беларусь живет в ней на правах арендатора. Российские авторы подготовили несколько дефиниций для определения «большой, или исторической России». Чтобы синтезировать будущее в прошлом. Одни, например, считают, что распад СССР был обречен с первого дня советской власти, созданное ею большевистское государство принципиально различается с православной российской империей как коммунизм с христианством. Поэтому нельзя ставит знак равенства между таким государством, каким был Советский Союз, и страной, которая представляет собой историческую Россию.

Последние советские правители национальных республик самовластно распустили Союз, прервали преемственность геополитических интересов СССР и Российской империи. Вместо переговорного процесса, в результате которого русские земли могли быть переданы Украине, Беларуси, Казахстану, Азербайджану, Молдове и прочим, случился сговор в Вискулях. Его следует квалифицировать не иначе как незаконное присвоение чужих территорий. В свою очередь, советские границы не являются исторически возникшими, а искусственными, незаконно установленными, которые нельзя признать границами очередной «новой России». В этот контекст уложился новейший «крымский вопрос». Поначалу для его интерпретации ограничивались недальновидностью Хрущева, который однажды взял и незаконно «подарил» Крым Украине. Но уже в связи с Донбассом Путин заявил о «волюнтаризме», которым большевики руководствовались при определении границ между республиками.

Не прошло и пяти лет с той поры, и было сказано, главное — границы, установленные Сталиным, который распоряжался территорией страны подобно дачнику на своем участке, определяя грядки, более пригодные для различных культур.

Вот и все, что было прежним нерушимым и неприкосновенным, становится необходимым для ликвидации или пересмотра.

Титанически сложная задача, практически не решаемая, как строительства коммунизма, но очень трудоемкая — привлекательное занятие на века.

Кто и что «нам» еще должен?

Все, что было еще недавно незыблемым, проваливается в пропасть, над которой провисает даже Союзное государство. Для одних оно не нужно, для других невозможно. Было естественное, становится неестественным даже в Беларуси, где историю решили написать с белого листа. Например, по горячему желанию одного видного представителя могилевской педшколы истории, испытывающего особый пиетет перед Сталиным, назначен День независимости государства на 3 июля 1944 года в честь освобождения Минска от немецкой армии. В тот момент, когда, вероятно, Беларусь была предельно далека от подлинной государственности. Оказывается, даже такие реверансы мало кого устраивают.

Но Александр Лукашенко об этом мало что знает, поскольку о возможных последствиях ситуации не задумывается. Вместо этого он говорит совершенно странные вещи. По крайней мере, для историка. Например, недавно на форуме в Санкт-Петербурге он «жесточайше» разнес компанию, к которой Анджей Дуда пригласил Лукашенко присоединиться на варшавской международной встрече по поводу трагического для Польши события: «Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше — это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за эту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились».

Во-первых, не за семь, а уже за восемь десятилетий, поскольку «мы» сами начали войну на чужой территории. И если верно, что за это время «не восстановились», то это хорошо. Успели бы за это время «встать с колен», давно бы, вероятно, началась новая священная и кровопролитная для всех, для «нас», прежде всего, война. Во-вторых, Запад к июню 1941 года был Гитлером повержен, с ним воевала только Англия. В полном и горестном одиночестве, практически не имея способных к войне союзников.

А после Англия «и примкнувшие к ним США» оказали «нам» не только огромную помощь продовольствием, оружием, техникой и стратегическими материалами и ратными делами, разбомбив в итоге всю немецкую промышленность.

Их тоже стремятся зачислить в наши должники, но в соответствии с международным правом, в их числе оказались Германия и Финляндия. С них получили все оговоренные репарации, их обирали как липку, не оставляя им необходимое.

Вот это все добро, распорядись им по толку, «мы» восстановились бы гораздо раньше.

И может быть хорошо, что не пришлось…