Активист из Бреста: Как только люди выходят на митинг, у власти начинается «ремонт» 12.08.2019, 9:30

Странные вещи происходят в поселке Тельмы.

11 августа на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Такие встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, передает racyja.com.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади было около 150 человек. Как сообщил корреспондент Charter97.org, количество людей затем выросло до более чем 300.

Собравшиеся говорили о необходимости добиваться окончательного закрытия завода и собираться не только здесь, на площади в центре города, но и проводить акции протеста.

Вчера на площади собирали подписи под жалобой в Генпрокуратуру по поводу ремонта на стадионе детско-юношеской спортивной школы "Прибужье" в деревне Тельмы Брестского района. Данная площадка предусмотрена решением местной власти для проведения массовых мероприятий.

Все заявленные в июне на этом стадионе митинги против аккумуляторного завода были запрещены чиновниками на том основании, что там начался ремонт. В жалобе сообщается, что "в начале июня было снято покрытие дорожки на стадионе, по краям стадиона насыпана 4 кучи песка / гравия и повешена табличка" ремонт ". Больше никаких работ на данном объекте в июне, июле и августе не проводилось".

"Считаем, что этот" ремонт "был специально придуман, чтобы не дать нам возможности провести митинг против строительства аккумуляторного завода", - говорится в обращении на имя генпрокурора.

Подписанты просят принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам Брестского райисполкома, что инициировали этот фиктивный, по их мнению, ремонт на стадионе, а также в отношении должностных лиц организации, осуществляющей "ремонтные работы".

Как заявил в ходе встречи на площади Ленина житель деревни Тельмы Александр Валько, "никакого ремонта там не делают". "Там даже траву не косят. Вообще там никто ничем не занимается, - заявил он. - Тенденция у них такая. Это как правило: как только люди хотят собраться, у них сразу срочная работа появляется ".

В этой связи участники встречи напомнили, как власти, чтобы не дать провести в парке Воинов-интернационалистов (разрешенное место для проведения массовых мероприятий) митинги против строительства завода, сообщали о ремонте на этой площадке или обработке парка против клещей, а фактически при эти работы там не проводились.

Как сообщил Роман Кисляк, подписи под обращением собирают не только в Бресте, но и в деревне Тельмы, где находится стадион. В ближайшие дни эта жалоба будет направлена на имя генпрокурора Беларуси. После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста - Пушкинской и Советской - до кинотеатра Беларусь. В марше участвовало более 300 человек.