По каким городам комфортнее всего путешествовать 12.08.2019, 9:49

Опубликован рейтинг для туристов.

TravelSupermarket опубликовал рейтинг городов, по которым комфортнее всего путешествовать. В рейтинге учитывается, насколько хорошо связаны транспортные сети городов, какая стоимость проезда, и удобно ли передвигаться по городу на велосипеде, пишет vokrugsveta.ua.

Первое место в рейтинге заняла Барселона с её 345 пешеходными экскурсионными маршрутами, 6 тысячами велосипедов с удобной схемой проката и современным метро, а также относительно выгодными тарифам на такси. Город получил 81,3 балла из 100 возможных.

Вторую позицию в рейтинге также занял испанский город — Мадрид — со счетом 75,8. Столица предлагает 166 пешеходных туров и 1580 велосипедов в сети проката, а также занимает седьмое место по эффективности общественного транспорта.

В пятерку лидеров также вошли Шанхай и Пекин (Китай), занявшие третье и четвертое места соответственно, и Стамбул (Турция), занявший пятое место.

На другом конце спектра — Лас-Вегас, который посчитали худшим из больших городов для изучения. В мировой столице азартных игр доступно всего 33 пешеходных тура и только 1 процент путешествий по городу совершается пешком. В целом, США показали плохие результаты, ведь пять из десяти последних позиций рейтинга занимают именно американские города.

Создатели рейтинга считают, что хорошо узнать город за короткую поездку может быть непросто. Когда путешественник ограничен во времени, очень важно, чтобы в городе имелась хорошо налаженная система общественного транспорта, удобные пешеходные маршруты и сеть проката велосипедов. В идеале это все должно еще стоить не очень дорого.

Полученные данные показывают, что Испания и Китай лидируют по количеству городов, максимально удобных для изучения. Тем не менее, города из топ-10 равномерно распределились по континентам, ни один из которых в конце концов не доминирует.

10 наиболее комфортных для изучения городов

Барселона, Испания

Мадрид, Испания

Шанхай, Китай

Пекин, Китай

Стамбул, Турция

Париж, Франция

Мехико, Мексика

Лондон, Великобритания

Нью-Йорк, США

Токио, Япония

10 наиболее некомфортных городов

Лас-Вегас, США

Дубай, ОАЭ

Сиэтл, США

Лос-Анджелес, США

Майами, США

Филадельфия, США

Бирмингем, Великобритания

Торонто, Канада

Мельбурн, Австралия

Абу-Даби, ОАЭ