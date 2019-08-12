«Буревестник» над Архангельском: власти молчат, люди скупают йод 1 12.08.2019, 9:59

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Цех сборки ракеты «Буревестник»

Что скрывает «Росатом»?

В ночь на субботу «Росатом» объявил о гибели пяти своих сотрудников. Это означает, что государство, а «Росатом» — это госкорпорация, спустя сутки начало признавать ядерный характер произошедшей на полигоне в Неноксе техногенной аварии, пишет «Новая газета».

В первые часы после катастрофы ведомства, ответственные за безопасность граждан — от Минобороны до метеорологов, — отделывались обрывками фраз, противоречили сами себе и друг другу, опровергали собственные сообщения. Словом, делали все, что делают госструктуры во время ЧП. Все, что наилучшим образом способствует панике.

Паника наблюдалась в Северодвинске, от которого до Неноксы 30 км, — там в аптеках скупили почти весь йод. Причем как йодсодержащие препараты, которые, собственно, и показаны при радиоактивном облучении, так и обычный раствор, употреблять который внутрь, мягко говоря, опасно. Более осмотрительные звонили врачам и спрашивали: «Куда мазать йод от радиации». Конспирологи писали в сетях, что авария на руку переработчикам водорослей — дескать, спрос на продукцию повысится. Технически подкованные расчехлили дозиметры, которые показывали вполне допустимый уровень радиации, — до 12 микрорентген в час.

Минобороны тем временем продолжало уверять, что никаких выбросов при взрыве не было, что уже странно: как минимум ядовитый гептил должен был попасть в окружающую среду при разрушении ракетного двигателя — слова из релиза военных «жидкостный реактивный двигатель» явно указывали на то, что ЧП произошло при испытании ракеты.

Да и сама Ненокса, куда попасть можно только по спецпропускам, выданным ФСБ, является полигоном, на котором испытывают именно баллистические, крылатые и зенитные ракеты морского базирования. Все ракеты, состоящие на вооружении у отечественного ВМФ, прошли испытания именно там.

Виды Неноксы. Фото: Гугл.панорамы

Официальное наименование полигона — «45-й государственный Ордена Ленина морской испытательный полигон ВМФ». Кодовое обозначение — «ноль–девятка». Информация с этого полигона почти не просачивается. И ЧП, случившееся 8 августа, возможно, осталось бы под грифом «секретно», если бы в Северодвинске не сработали бы датчики радиоактивности. АСКРО — автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки — сработала в 11.50 и показала повышение фоновых значений до двух микрозивертов в час. Запомним эту цифру. К 14 часам, по словам начальника отдела гражданской защиты Северодвинска Валентина Магомедова, уровень радиоактивности снизился до 0,11 микрозиверта в час при максимально допустимой отметке 0,6.

Мэрия на голубом глазу опубликовала соответствующий пресс-релиз. Бурю вызвало не официальное сообщение, а то, что через несколько часов релиз исчез с сайта администрации.

Почищен был даже кэш, но в веб-архиве страница сохранилась.

Впрочем, после этого чиновникам в погонах и без пришлось хоть как-то объяснить происходящее. Появился пресс-релиз Минобороны:

«При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались».

Также сообщалось, что никаких выбросов не зафиксировано.

Выступил и региональный Роспотребнадзор, сообщивший, что «ведомством проведен комплекс мероприятий с целью изучения влияния и последствий на жизнь и здоровье населения области. Для объективной оценки привлечен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева (…) Алексей Громов. Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено. Мониторинг состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на территории области продолжается в постоянном режиме».

Тем временем городская администрация стала приглашать людей на бесплатное обследование щитовидной железы. А губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне.

Между тем люди включили калькуляторы и с помощью несложных подсчетов поняли, что им врут.

Помните, при первых замерах данные публиковались не в привычных микрорентгенах, а в микрозивертах. 2 микрозиверта в час это 200 микрорентген в час. В 4 раза выше значения уровня радиационной тревоги в 50 микрорентген в час (это пороговый уровень, при его превышении проводится эвакуация). И в 20 раз выше естественного для этой местности фона в 10 микрорентген в час. Правда, высокая концентрация держалась недолго, что дало основания предполагать, что имел место локальный выброс небольшого количества радиоактивного вещества.

Но в акватории Неноксы был замечен танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора радиоактивных отходов. К тому времени уже появилось сообщение о закрытии для свободного плавания Двинского залива Белого моря. Сигнал был передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях. Неофициально в портовых службах ссылаются на соответствующее требование военных.

Следом в сетях появилось видео транспортировки пострадавших на реанимобилях в сопровождении персонала, облаченного в костюмы радиационной защиты. А также никем не опровергнутая информация о том, что пациенты доставлены в ФМБЦ имени Бурназяна — флагманское учреждение российского здравоохранения в области ядерной медицины.

Кадр «Россия 24»

В числе пострадавших от облучения, по данным Baza, Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин, Сергей Гришин. Издание отмечает, что наибольшие дозы радиации получили Березин, Плаксин и Перепелкин. Со ссылкой на неназванные источники, издание сообщает, что одежда раненых и костюмы химзащиты специалистов были сожжены.

Простое сопоставление фактов убеждает в том, что военные, мягко говоря, не договаривают. Информация о присутствии на учениях группы специалистов «Росатома» дополнительно проясняет картину событий. И позволяет предположить, что ЧП — результат очередного неудачного запуска «Буревестника» — новейшей гиперзвуковой ракеты, внедрение которой президент Путин анонсировал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Ракета оснащена ядерной энергетической установкой, и ее испытания не в первый раз проходят неудачно. Так, неудовлетворительно прошли испытания в 2017 году, а испытания двигателя ракеты в 2019 году на полигоне Капустин Яр признали, по сообщениям СМИ, частично успешными. Ракета, по замыслу конструкторов, должна преодолевать системы ПРО и ПВО, впрочем, как считают некоторые специалисты, несет опасность не только для непосредственной мишени, но и для всего мира, так как будет создавать «радиоактивный выхлоп» на всей протяженности своего полета.

Норвежское агентство по ядерной безопасности не фиксирует в настоящее время превышения допустимого уровня радиоактивного фона в районе. Однако, как сообщает NRK, после взрыва агентством увеличена частота замеров фона. Норвежский Киркенес находится в 700 км от Неноксы.

Гринпис России обратился в Роспотребнадзор с просьбой обнародовать причину повышения радиационного фона, характер радионуклидов, выброшенных в атмосферу, исследовать его последствия для окружающей среды и населения.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Золотков

эколог, директор АНО «Беллона»

— Исходя из того, что излучение накрыло Северодвинск, но было кратковременным и не оставило следов радиоактивного загрязнения, могу предположить, что его источник все же поднялся в воздух. Скорее всего, ракета взлетела, но через краткий промежуток упала.

Не думаю, что это был ядерный ракетный двигатель, скорее всего, небольшой источник атомной энергии, вроде того, что использовался на маяках. И он оставил шлейф излучения. Присутствие в районе судна Атомфлота «Серебрянка», которое служит для приемки и транспортировки отработанного ядерного топлива, скорее всего, говорит о том, что военные планировали впоследствии, после испытаний, этот источник излучения погрузить на это судно и отвезти в Мурманск. Собирать ядерные отходы в акватории «Серебрянка» вряд ли будет, насколько я знаю, у нее нет для этого оборудования.

Представить себе, что в Неноксе запускали ракету с ядерным двигателем, мне трудно. Надо быть сумасшедшим, чтоб делать это в 30 км от города. Такие испытания допустимы на Новой Земле, но никак не в зоне, где живут люди, — слишком велика опасность.