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Фотофакт: Случчанка в Америке фотографируется со звездами

  • 12.08.2019, 10:14
Фотофакт: Случчанка в Америке фотографируется со звездами

Стоимость одного снимка - ползарплаты случчанина.

Случчанка Анастасия Верёвка живёт в Америке с 2009 года. За десять лет она объездила почти всю страну. Побывала на концертах известных звёзд: Sia, Lady Gaga, Beyonce, Sting, Scorpions, а также сфотографировалась с актёрами популярных фильмов — с Деймоном из «Дневников Вампиров», с Кхалом Дрого из «Игры Престолов» и другими.

Анастасия Верёвка предоставила «Кур'еру» несколько фотографий со звёздами и рассказала, когда, где и при каких обстоятельствах сделаны снимки. А также сколько они стоят.

«Я с детства обожаю кино. Мне интересно, как оно снимается. Интересны люди, которые этим занимаются. Каждый раз, когда я нахожусь в каком-то новом месте из фильма, то чувствую себя частью чего-то большего, чем я сама», — говорит Анастасия.

В 2017 году в Филадельфии проходило звёздное мероприятие — фестиваль поп-культуры Comic-Con. Туда приезжают знаменитости, свозят машины со съёмок, костюмы и другие «артефакты». Его посетила и Анастасия Верёвка. Цена участия одного дня - $ 150 за одного человека.

«На фестиваль приезжает много звёзд. Они сидят около своих столиков с названием фильмов, в которых играют, и открыты для общения. С ними можно сфотографироваться, но за деньги. Там я познакомилась с Чаком Норрисом, который потрясающе выглядит на свой возраст, с Холли Мари Комбс из сериала „Зачарованные“ и Майклом Рукером из „Стражи Галактики“ и „Ходячих Мертвецов“», — рассказывает Анастасия и добавляет, что цена фото зависит от популярности актёра. Например, с Чаком Норрисом, Деймоном Сальваторе из «Дневников вампира» — $ 100, а с Кхалом Дрого из «Игры престолов» — $ 150. Это почти половина зарплаты случчан.

Случчанка в Америке фотографируется со звёздами. Стоимость одного снимка – ползарплаты случчанинаСлуччанка в Америке фотографируется со звёздами. Стоимость одного снимка – ползарплаты случчанина

В июле 2016 года Анастасия и её парень путешествовали по Америке. На обратном пути в Филадельфию они заехали в штат Нью-Мексико, где снимался сериал «Во все тяжкие». По словам случчанки, этот сериал, в отличие от других голливудских работ, имеет настоящие локации, а не построенные на складе здания.

Первое и второе фото сделаны на настоящей действующей автомойке, где мистер Уайт работал, а «потом сливал чёрный нал». На заправке есть мини-музей с фотографиями со съёмок, автографами актёров и сувенирами из сериала. На третьем фото — дом Уайта.

«Самого Брайана Крэнстона удалось увидеть вживую, когда он приехал уже в мой город Филадельфию с презентацией книги. Мероприятие было закрытым, нужно было покупать билеты. На удивление, они были недорогими — $ 30. В эту сумму включена и книга с автографом. Встреча проходила в городской библиотеке. В конце аудитории разрешили задать вопросы и просить заветную роспись. Фото были не разрешены. Он оказался ну очень приятным человеком и простым в жизни, с носками в полоску», — вспоминает девушка.

В каких ещё местах съёмок была Анастасия Верёвка


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