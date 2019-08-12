Виктор Шендерович: Время, разумеется, работает на нас 1 12.08.2019, 10:17

1,268

Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Никому же неохота быть негодяем.

Известный сатирик и публицист Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке» о ситуации в России:

- Все поползет необратимо в тот момент, когда полицейским станет стыдно.

Это звучит немного по-детски, но это именно так.

Садистов среди этих ребят немного: их вообще не бывает слишком много. Для большинства из них, приехавших из депрессивных регионов, поступление на службу в полицию или нацгвардию было огромным карьерным шагом, и карьера эта, помимо социальных гарантий, в их головах была, разумеется, связана с уважением и самоуважением!

В первоначальном наивном представлении о себе, они – государевы люди на защите граждан и страны. Когда эти политруковские речи предстанут перед ними наконец во всем своем лживом ничтожестве, когда самоуважение станет уже совершенно несовместимым с родом занятий – винтить, молотить и волочь в автозаки безоружных мирных людей, — начнется оползень.

Все это пройдено многократно в разных широтах и временах.

Нет, это не случится завтра, но чем настойчивее и многочисленнее будет наш протест, тем быстрее произойдут качественные изменения. Это ведь растворено в воздухе, а служивые, включая пресловутых «космонавтов», живут все-таки не в космосе. Общественное настроение проникает и в казармы. Между политзанятиями «бойцы» (с женщинами и студентами) смотрят друг другу в глаза и уже сейчас, полагаю, читают в них довольно сложные чувства — и раздражение, и глухую тоску…

Никому же неохота быть негодяем, — ну, или почти никому.

И уж точно, никому неохота идти в мясорубку за высочайшее ворье, — а никакое насилие не может долго оставаться односторонним…

Спятившая, сама себя загнавшая в угол хунта поставила перед нами очень сложную задачу. Мы должны удерживаться от ответного насилия (о котором хунта, полагаю, мечтает, чтобы иметь основания легитимизировать массовые репрессии). И — ежедневно наращивать массовость и качество протеста. Формы его могут быть самыми разными – от бойкота людей и организаций, запятнавших себя сотрудничеством с хунтой, до акций гражданского неповиновения. А требование, в сущности, одно — проверенное временем — «уважайте вашу Конституцию»…

У нас сегодня гораздо больше возможностей для изменений, чем у тех, кто выходил на Пушкинскую площадь в середине 1960-х. И нас десятки тысяч, а не единицы.

И время, разумеется, работает на нас.

Государство – любое — склеивается работающим мифом, и тут у Путина и Ко – полная засада. «Крымский консенсус» давно не работает, а «Гагарина» у них нет, есть только «космонавты» (какое слово загубили, сволочи).

Насилие – единственное, что осталось в загашнике у хунты. Осталось его там, правда, очень много, и они еще успеют, похоже, наворотить дел. Но в историческом плане – это совершенно ничтожный ресурс.